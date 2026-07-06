Feijóo promete implantar a nivel nacional la ley del 'concebido no nacido' de Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que si llega a la presidencia del Gobierno hará una ley nacional para que el concebido no nacido sea reconocido como un miembro más de la familia para recibir ayudas públicas, en la misma línea que la ley promovida por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En una entrevista en Espejo Público de Antena 3, ha recordado que cuando estuvo al frente del Gobierno de Galicia ya hizo una normativa en ese sentido, ha recordado que Ayuso la ha ampliado en Madrid y se ha comprometido a extenderla a la legislación nacional si llega a La Moncloa.

Feijóo ha defendido que el concebido no nacida tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer y en la familia que lo está esperando.

El pasado jueves el pleno de la Asamblea de Madrid aprobó, con el voto a favor del PP y Vox, la ley promovida por Ayuso para reconocer al concebido no nacido o 'nasciturus', a efectos administrativos, como un miembro más de la unidad familiar.

Así, el 'nasciturus' será tenido en cuenta desde el momento en que se acredite el embarazo en las ayudas que utilizan como criterio la renta de la unidad familiar (como las becas para estudiar Bachillerato o el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados o las becas de comedor).

En el caso de las ventajas propias del título de familia numerosa (como deducciones fiscales, rebajas en el transporte público o exenciones de tasas), las familias con dos hijos que esperen un tercero podrán acceder desde el día posterior a la finalización de la semana 14 de gestación.

El texto establece la creación de un certificado específico de "familia asimilada a familia numerosa", cuya obtención será obligatoria para acceder a los beneficios, y que será válido hasta los tres meses siguientes a la fecha prevista de parto.

En los casos de gestación múltiple, se tendrá en cuenta por separado a cada uno de los concebidos a los efectos previstos en la ley.