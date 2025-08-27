Envenenan al perro de un alcalde socialista en Huelva por la "polarización" política: "Estáis enfermos"

El alcalde de Paterna del Campo (Huelva), Juan Salvador Domínguez (PSOE), ha denunciado este martes en sus redes sociales el envenenamiento mortal de su perro, que ha atribuido a la "polarización" social.

De este modo, en su cuenta de Facebook, el alcalde de Paterna del Campo se ha lamentado por la muerte de su animal, al tiempo que se ha preguntado si "hasta aquí vais a llegar". "Cuando se polariza tanto las cosa, suceden estas barbaridades, hoy me he encontrado a mi perro envenenado en la casa de mis suegros", ha dicho antes de cuestionarse que "quien es tan canalla y tan cobarde para hacer algo así". "Estáis enfermos", ha sentenciado.

En declaraciones a SER Huelva, el alcalde de Paterna del Campo ha señalado que considera que esto podría tener relación con la suspensión de la tradicional suelta de vaquillas del municipio al carecer de autorización por parte de la Junta de Andalucía por la falta de un documento. "Se ha vendido como que este equipo de Gobierno quiere eliminar el evento taurino y eso ha tenido repercusión en redes y una saña contra mi persona fuera de lo común, cuando no hemos querido eliminar nada", ha manifestado.

Domínguez ha recibido numerosas muestras de apoyo por estos hechos. De este modo, el exalcalde de Hinojos, Miguel Ángel Curiel (PSOE), ha manifestado que "envenenar a un perro, atacar un hogar o sembrar el miedo nunca puede formar parte de la vida pública de quien trabaja 24 horas por su pueblo, la política es debate, discrepancia, diálogo, pero jamás violencia, ni crueldad".

"A quien actúa de este modo hay que decirle, alto y claro, este no es el camino, no solo se agrede a una familia y a un animal inocente, se ataca a la convivencia de todo un pueblo. Todo mi apoyo sincero al alcalde y a su familia, y debemos tender a concienciar a la sociedad a que cierre filas frente al odio. Hoy no se trata de siglas, ni de colores, se trata de humanidad, de respeto y de justicia", ha remarcado el exalcalde de Hinojos.

De la misma manera, el PSOE de La Zarza-Perrunal han trasladado su "apoyo y cariño" a Domínguez por "los episodios de daño y odio que junto a su familia está sufriendo perpetrado por unos sin vergüenzas desalmados que no entienden que la política es diálogo, discrepancia, acuerdos y desacuerdos, pero nunca violencia y muerte".

Desde la agrupación municipal de La Zarza-Perrunal consideran que "este es el resultado de las políticas polarizadas ultras que se transmite desde las altas esferas y llegan hasta nuestras calles, hasta nuestros hogares" y es "un mal recuerdo de una época muy oscura de nuestra historia que no podemos ni debemos permitir que se repita".

El pasado 21 de agosto, el Ayuntamiento de Paterna del Campo comunicó la "imposibilidad" de llevar a cabo la tradicional Suelta de vaquillas, "pese a que todo se encontraba preparado y en regla para su celebración" y señaló que la Delegación de la Junta de Andalucía había denegado los permisos "alegando la falta de un documento" pero apuntaba que en sus archivos constaba "fue debidamente presentado".

De este modo, el Consistorio mostró su "profunda decepción por esta situación, totalmente ajena" a "su voluntad", toda vez que señaló que celebrar el evento sin autorización sería "una temeridad y no puede realizarse".