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EH Bildu, ERC y BNG reclaman un SMI propio "por encima del estatal"
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EH Bildu, ERC y BNG reclaman un SMI propio "por encima del estatal"

El salario mínimo se incrementó hasta los 1.221 euros en catorce pagas hace unos semanas, un 3,1% más que en 2025.

Héctor Juanatey
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Movilizaciones en Euskadi por la subida del SMI hasta los 1.500 euros.EH BILDU

EH Bildu, ERC y BNG han emitido una declaración conjunta en la que se comprometen a "iniciar las conversaciones y negociaciones necesarias" para lograr un Salario Mínimo Interprofesional propio para "los Països Catalans, Euskal Herria y Galiza" al entender que el SMI estatal "ignora las sustanciales diferencias que se producen en cuanto a las necesidades laborales y socioeconómicas y especificidades de los diferentes territorios".

El comunicado de estas tres formaciones llega un día antes de la huelga general que se ha convocado este martes en Euskadi y Navarra con el objetivo de reclamar un SMI de 1.500 euros al mes frente a los 1.221 del actual en todo el Estado. Una movilización que EH Bildu, ERC y BNG también han apoyado en su declaración: "Todo nuestro apoyo y respaldo a las dinámicas de lucha social y sindical que se están desarrollando en busca de este objetivo compartido, especialmente a la huelga general en Euskal Herria".

En el texto, los partidos independentistas no solo abogan por la subida del SMI en sus respectivos territorios, sino también por tener las competencias para legislar sobre este aspecto. "Trabajaremos para poder contar con esta competencia y capacidad propia que nos permita mejorar las condiciones de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas de nuestras naciones que es, y será, nuestro objetivo último", aseguran.

En opinión de EH Bildu, ERC y BNG, "la homogeneización y establecimiento de un Salario Mínimo Interprofesional único e idéntico para todo el estado tiene consecuencias negativas para miles y miles de personas trabajadoras". "Este modelo supone, de facto, una equiparación a la baja de las condiciones laborales para los y las trabajadoras de Euskal Herria, Galiza y los Països Catalans, así como también de las clases trabajadoras de otros territorios y pueblos del estado con realidades también diferentes", firman.

La última subida del SMI

Hace unos días, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció un nuevo incremento del SMI, que subió un 3,1% con respecto a 2025, llegando a los 1.221 euros en catorce pagas. El salario mínimo que percibirá un trabajador y/o trabajadora es, desde el pasado 1 de enero, de 37 euros más que en el año anterior.

Desde que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa, el SMI ha pasado de los 736 euros mensuales al actual, un 66% más alto. Todas estas subidas impulsadas por los socios del PSOE en el Gobierno de coalición, primero Unidas Podemos y luego Sumar, y desde 2020 con la patronal en contra de los incrementos.

Héctor Juanatey
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Me llamó Héctor Juanatey, aunque como dice Xoan Tallón, eso no importa, todo el mundo tiene un nombre. Me gusta escribir y contar cosas. En El HuffPost escribo de política, y como política lo es todo, decirles esto es como decir todo y decir nada.

 

Sobre qué temas escribo

En El HuffPost escribo, como ya les dije, de política, que es todo. Si quisieran entrar más en detalle, les cuento: por gustar, me gusta escribir de todo aquello que me preocupa dentro y fuera de la redacción. En los últimos años, por ejemplo, he estado investigando el ascenso de la extrema derecha, una suerte de virus invisible que crece cada día más. Un crecimiento, sin embargo, que también tiene responsables, y en ellos me gusta fijarme, ya sea Elon Musk, Mark Zuckerberg o influencers de ultraderecha con cada vez más adeptos. Pero también la política es causa de la desafección de la que beben los ultras. De ahí que no haya que olvidarse nunca de temas fundamentales como la vivienda; en definitiva, de las condiciones materiales de la ciudadanía. Por ese motivo, también, y desde la cobertura que hice para Público durante el 15M en la Puerta del Sol, en Madrid, he centrado gran parte de mi trabajo en las diferentes reivindicaciones de la movilización social. Sospechen siempre de aquellos periodistas que acostumbran a agobiar con la cantinela de la objetividad. Al final, solo buscan desprestigiar el sentido mismo de la profesión.

 

Mi trayectoria

Pese a todas las advertencias, desde que me decanté por estudiar periodismo (Licenciatura y Máster en Periodismo de Investigación), a excepción de un parón en el que trabajé en discurso y comunicación política, he tenido la suerte de dedicarme a escribir. Empecé en La Voz de Galicia y, tras dejar la terruña (Galicia) y mudarme a la capital en busca de oportunidades laborales, pasé por Público, La Sexta, fui redactor fundacional de eldiario.es, y he escrito para un buen número de medios como Praza.com, la revista Luzes, Playground Magazine, La Marea, Vanity Fair o CTXT. En una ocasión estuve en el campamento de refugiados de Dajla, en el Sahara, y de allí me traje unas breves anotaciones que fueron publicadas como libro, ‘Dajla. Apuntes desde o Sahara’, editado por Praza. En otra, entrevisté a Txema Guijarro, una de las personas que trabajó en el asilo de Julian Assange y Edward Snowden, y esos diálogos se transformaron también en libro, ‘El analista. Un espía accidental en los casos Assange y Snowden’, de Libros del KO. En otro lapso de tiempo, creé junto a los cómicos Facu Díaz y Miguel Maldonado un programa de humor, La Tuerka News, porque tengan claro que sin risas nos vamos a la m*****.

 

 

Cómo contactar conmigo:

Podéis escribirme a hjuanatey@huffpost.es. Se aceptan insultos, siempre y cuando tengan cierta gracia. Estoy en X/Twitter (@hectorjuanatey), Bluesky, (@hectorjuanatey.bsky.social), Instagram (@hectorjuanatey) y TikTok (@hectorjuanatey). Lo curioso es que, en el fondo, me gustaría que desapareciera más de una de estas plataformas.

 

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