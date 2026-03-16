EH Bildu, ERC y BNG reclaman un SMI propio "por encima del estatal"

EH Bildu, ERC y BNG han emitido una declaración conjunta en la que se comprometen a "iniciar las conversaciones y negociaciones necesarias" para lograr un Salario Mínimo Interprofesional propio para "los Països Catalans, Euskal Herria y Galiza" al entender que el SMI estatal "ignora las sustanciales diferencias que se producen en cuanto a las necesidades laborales y socioeconómicas y especificidades de los diferentes territorios".

El comunicado de estas tres formaciones llega un día antes de la huelga general que se ha convocado este martes en Euskadi y Navarra con el objetivo de reclamar un SMI de 1.500 euros al mes frente a los 1.221 del actual en todo el Estado. Una movilización que EH Bildu, ERC y BNG también han apoyado en su declaración: "Todo nuestro apoyo y respaldo a las dinámicas de lucha social y sindical que se están desarrollando en busca de este objetivo compartido, especialmente a la huelga general en Euskal Herria".

En el texto, los partidos independentistas no solo abogan por la subida del SMI en sus respectivos territorios, sino también por tener las competencias para legislar sobre este aspecto. "Trabajaremos para poder contar con esta competencia y capacidad propia que nos permita mejorar las condiciones de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas de nuestras naciones que es, y será, nuestro objetivo último", aseguran.

En opinión de EH Bildu, ERC y BNG, "la homogeneización y establecimiento de un Salario Mínimo Interprofesional único e idéntico para todo el estado tiene consecuencias negativas para miles y miles de personas trabajadoras". "Este modelo supone, de facto, una equiparación a la baja de las condiciones laborales para los y las trabajadoras de Euskal Herria, Galiza y los Països Catalans, así como también de las clases trabajadoras de otros territorios y pueblos del estado con realidades también diferentes", firman.

La última subida del SMI

Hace unos días, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció un nuevo incremento del SMI, que subió un 3,1% con respecto a 2025, llegando a los 1.221 euros en catorce pagas. El salario mínimo que percibirá un trabajador y/o trabajadora es, desde el pasado 1 de enero, de 37 euros más que en el año anterior.

Desde que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa, el SMI ha pasado de los 736 euros mensuales al actual, un 66% más alto. Todas estas subidas impulsadas por los socios del PSOE en el Gobierno de coalición, primero Unidas Podemos y luego Sumar, y desde 2020 con la patronal en contra de los incrementos.