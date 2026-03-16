"Hubo mucho abuso y controversias éticas": las palabras de Felipe VI sobre la Conquista de América

Felipe VI ha afirmado este lunes que "hubo mucho abuso" durante la Colonización de América por parte de los conquistadores españoles. En una visita que se encontraba fuera de su agenda pública a la exposición de La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores español y conjuntamente con la Secretaría de Cultura del Gobierno mexicano, que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, el rey ha afirmado que existieron "controversias éticas" durante aquel momento histórico de la historia de España.

"Es importante sacar lecciones porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder. Desde el primer día, es decir, los propios Reyes Católicos con sus directrices, las leyes de indias, por el proceso legislativo, hay un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso y también, como decía antes, valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más", ha asegurado el monarca.

La exposición a la que ha acudido Felipe VI se explica el protagonismo de las mujeres en las prácticas del cuidado, las tareas de mantenimiento, producciones como el tejido o la alfarería, los ciclos de edad y género con ritos de paso, del nacimiento a la muerte, los códigos de indumentaria y adorno de las mujeres de la élite, su papel en la esfera sagrada y funeraria; el linaje y las alianzas matrimoniales, base de acuerdos entre territorios o la participación en los sistemas de prestigio y de poder, según ha informado la Casa Real.

Además, el monarca ha estado acompañado por el director de la AECID, Antón Leis García; el embajador de México, Quirino Ordaz Coppel; el catedrático de Antropología de la Universidad Complutense, Andres Ciudad, -que forma parte del Comité Científico de la Exposición- y la Directora del Museo Arqueológico Nacional (MAN), Isabel Izquierdo.

También desde la Casa Real han asegurado que esta visita "forma parte de un proyecto binacional que nace con la aspiración de reforzar los vínculos entre ambos países a través del reconocimiento de la importancia histórica de las culturas originarias y del papel fundamental de las mujeres en las comunidades indígenas de México precisamente en este año 2025 en el que se conmemora su figura en ese país".