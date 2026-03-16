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"Hubo mucho abuso y controversias éticas": las palabras de Felipe VI sobre la Conquista de América
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"Hubo mucho abuso y controversias éticas": las palabras de Felipe VI sobre la Conquista de América

El rey ha acudido a una exposición fuera de su agenda pública sobre la mujer en México durante la cultura prehispánica. Ahí es cuando se ha referido a lo que realizaron los españoles durante su conquista. 

Diego Alonso Peña
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El rey Felipe VI durante su visita oficial a Bolivia
El rey Felipe VI durante su visita oficial a BoliviaAnadolu via Getty Images

Felipe VI ha afirmado este lunes que "hubo mucho abuso" durante la Colonización de América por parte de los conquistadores españoles. En una visita que se encontraba fuera de su agenda pública a la exposición de La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores español y conjuntamente con la Secretaría de Cultura del Gobierno mexicano, que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, el rey ha afirmado que existieron "controversias éticas" durante aquel momento histórico de la historia de España. 

"Es importante sacar lecciones porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder. Desde el primer día, es decir, los propios Reyes Católicos con sus directrices, las leyes de indias, por el proceso legislativo, hay un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso y también, como decía antes, valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más", ha asegurado el monarca. 

La exposición a la que ha acudido Felipe VI se explica el protagonismo de las mujeres en las prácticas del cuidado, las tareas de mantenimiento, producciones como el tejido o la alfarería, los ciclos de edad y género con ritos de paso, del nacimiento a la muerte, los códigos de indumentaria y adorno de las mujeres de la élite, su papel en la esfera sagrada y funeraria; el linaje y las alianzas matrimoniales, base de acuerdos entre territorios o la participación en los sistemas de prestigio y de poder, según ha informado la Casa Real.

Además, el monarca ha estado acompañado por el director de la AECID, Antón Leis García; el embajador de México, Quirino Ordaz Coppel; el catedrático de Antropología de la Universidad Complutense, Andres Ciudad, -que forma parte del Comité Científico de la Exposición- y la Directora del Museo Arqueológico Nacional (MAN), Isabel Izquierdo.

También desde la Casa Real han asegurado que esta visita "forma parte de un proyecto binacional que nace con la aspiración de reforzar los vínculos entre ambos países a través del reconocimiento de la importancia histórica de las culturas originarias y del papel fundamental de las mujeres en las comunidades indígenas de México precisamente en este año 2025 en el que se conmemora su figura en ese país".

Diego Alonso Peña
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Soy redactor de la sección de Política en El HuffPost España. En ella, informo acerca de la actualidad política que afecta a nuestro país, la realidad social a la que se enfrenta la ciudadanía o los eventos judiciales... entre otras muchas cosas. Tratamos todos los días de ofrecer a nuestros lectores la herramienta más importante de todas en democracia: estar informado.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a escribir sobre la actualidad política en España y cómo esta impacta en la vida de la gente... Aunque, si soy sincero, cada semana se convierte en una especie de “elige tu propia aventura”, un cocido madrileño como los de antaño en los que no sabías lo que te podrías llegar a encontrar.

 

Bajo mi firma pueden encontrarse artículos sobre migración y la dramática situación humanitaria en el Mediterráneo y el Atlántico, la crisis de vivienda que golpea especialmente a mi generación o tragedias que han marcado a todo el país, como los incendios o la erupción del volcán de La Palma. También abordo temas de la actualidad política y judicial, como el procesamiento del fiscal general del Estado, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o de Begoña Gómez, al igual que la cobertura del Congreso Nacional del PP donde Esperanza Aguirre dijo que éramos “su medio favorito”, ¿os lo creéis? Además, he escrito sobre la muerte del papa Francisco, la despedida de Luka Modrić del Real Madrid, el genocidio en Gaza, desahucios... Hasta uno de Opinión. A este paso tardo menos en decir sobre qué no escribo.

 

Aun así, siempre trato de sacar un hueco para una de mis pasiones: la música. Concretamente, el rap. Que no os sorprenda ver alguna entrevista de vez en cuando.

 

Mi trayectoria

Al igual que la mayor parte de mi familia, nací en el kilómetro cero, en Madrid, así que soy un gato más. Estudié Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y me gradué con un TFG acerca de la labor del periodismo español durante el 15M. Antes de El HuffPost pasé por las redacciones de El Confidencial, ElDiario.es y Redacción Médica. También he sido cajero, reponedor, monitor de tiempo libre... Un joven más de 26 años, vaya.

 

 

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