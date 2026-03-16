Investigan un presunto crimen machista en Barbastro (Huesca)

Nuevo presunto caso de violencia machista. Las fuerzas de seguridad están investigando como posible caso de violencia machista el asesinato de una mujer en Huesca, confirman desde la Delegación del Gobierno en Aragón. En una publicación en X han señalado que "estamos recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en Huesca".

Según recogen medios como la Cadena SER o medios locales como Aragón Noticias, hay tres personas investigadas por la desaparición de una mujer de 53 años, a mediados del pasado mes de enero. Todas ellas fueron arrestadas durante el fin de semana.

A mayores, hay tres personas y prestan declaración este lunes en los juzgados de la localidad oscense. En este sentido, están declarando en calidad de testigos acerca de la desaparición de la mujer de 53 años, que fue denunciada el pasado 17 de enero. Según el mencionado medio, que alude a fuentes del Superior aragonés, el cadáver de la supuesta víctima fue hallado en el barranco de las Palomeras, en la localidad de Colungo.

¿Cómo pedir ayuda?

Si sufres algún tipo de violencia machista o conoces a alguna persona que la sufra, puedes pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016 (es gratuito, anónimo y no deja rastro), el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600000016.

En una situación de emergencia puedes llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar la llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Además de VioGén, existe también ATENPRO, un Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres. No exige denuncia y ofrece una atención inmediata ante las eventualidades que puedan ocurrir las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en el que te encuentres. Permite que las mujeres víctimas de violencia machista puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante situaciones de emergencia, el personal del centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.