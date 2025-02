Europa elogia el proyecto épico para recuperar recuerdos de las indundaciones en Valencia

Los trabajos para reconstruir todo lo que destrozó la DANA no es la única preocupación de los valencianos afectados. No se trata solo de limpiar y levantar de nuevo las viviendas, por ejemplo, los vecinos hacen lo posible por recuperar algo de lo que han perdido. Estas labores, de hecho, han sido destacadas por el medio británico The Independent.

El periódico destaca el desplazamiento de voluntarios no solo valencianos sino de toda España, que acudieron a las zonas más afectadas para ayudar. Entre ellos, varios estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia, que se dedicaron a buscar fotos familiares entre los escombros para luego tratar de restaurarlas. A pesar de estar manchadas de agua y barro, la profesora de preservación cultural Esther Nebot destaca que todavía conservan los contornos de los rostros y, lo que es más importante, el recuerdo de sus propietarios.

El proceso de restauración incluye registrar y fotografiar cada imagen, limpiarlas en agua, dejarlas secar y montarlas en un papel especial antes de devolverlas junto con una copia digital. Muchos valencianos que sobrevivieron a las inundaciones conocieron el proyecto por el boca a boca y aseguran que les ha ayudado a no perder su propia historia.

Isabel Cordero, una residente que perdió todas sus pertenencias en su apartamento, comentó entre lágrimas que el proyecto ha devuelto una "riqueza emocional" que no se puede reconstruir de otra manera. Otros residentes aún esperan ver las fotos que entregaron para su restauración, mientras los organizadores del proyecto trabajan para tener todas las imágenes listas antes del primer aniversario de las inundaciones.