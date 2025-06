Exaltos cargos del PSOE piden a Sánchez por carta su renuncia

Más de una treintena de ex altos cargos de los gobiernos del PSOE, entre ellos el ministro José Barrionuevo y los presidentes del Senado Juan José Laborda y Javier Rojo, han enviado una carta al secretario general del partido, Pedro Sánchez, en la que le piden renunciar al cargo y convocar un Congreso extraordinario.

Los firmantes de la carta, a la que ha tenido acceso EFE, expresan su "profunda preocupación ante el grave deterioro que están causando los continuos escándalos que afectan a la actual dirección del partido".

"Los casos de corrupción vinculados a personas de tu máxima confianza, como lo han sido los dos últimos secretarios de organización, se suman -añaden- a una práctica de gobierno caracterizada por espurias decisiones políticas que han supuesto una efectiva mutación de nuestra Constitución".

Entre esas decisiones citan una prórroga "injustificada" de los presupuestos del Estado, la que consideran "una progresiva marginación del poder legislativo", el deterioro del Estado de Derecho, el ejercicio discrecional del poder ejecutivo, la ocupación de los órganos de control del Estado o las negociaciones "opacas" sobre la ley de amnistía.

Ante todo ello, consideran urgente cumplir con el compromiso electoral de regeneración democrática y que estiman que exige una profunda regeneración del PSOE.

"Estamos convencidos -explican- de que esta tarea no puede ser liderada por quien ha sido responsable directo del actual proceso de degradación institucional".

Por ello, para "salvaguardar la dignidad" de los votantes socialistas y restituir el honor del PSOE, piden a Sánchez su inmediata renuncia y que el Comité Federal del partido designe una comisión gestora encargada de convocar un congreso extraordinario.

Además de Barrionuevo, Laborda y Rojo, entre los firmantes de la misiva figuran los ex ministros César Antonio Molina y Javier Sáenz Cosculluela, los exparlamentarios Alejandro Cercas, José María Mohedano o Elena Flores; el ex secretario general de los socialistas madrileños Tomás Gómez; y el ex líder de los socialistas vascos Nicolás Redondo.

También el ex fiscal general del Estado Eligio Hernández; el presidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla; el exalcalde de A Coruña Francisco Vázquez; y el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera.