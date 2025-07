Feijóo anuncia que tendrá listo en septiembre un listado de "leyes sanchistas" para derogar y cambiar

Europa Press via Getty Images

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes que para el mes de septiembre tendrá un listado de "leyes sanchistas" que derogará cuando llegue a la presidencia del Gobierno y otro para cambiar. "Tras años de oscuridad con el peor Gobierno, hemos demostrado que hay una forma de volver a la luz", aseguraba el líder popular después de anunciar esas directrices para el mes de septiembre debido a que "no sólo tendrán que construir, sino también que sanar" las instituciones públicas. "El primer día de nuestro Gobierno será el último de la etapa oscura del sanchismo. Toca hacer una limpieza total. No tienen escapatoria, todo se sabrá y todo se limpiará", ha dicho.

Después del 21 Congreso Nacional del Partido Popular, Feijóo ha trasmitido la felicitación a todos aquellos que lo hicieron posible porque fue "útil para España". "Tenemos un proyecto para España. Hoy en Moncloa el presidente más débil con menos apoyo social y que más ha denigrado la imagen de nuestro país ha convocado un mitin para hablarnos de lo bien que gobierna", aseguraba el líder popular haciendo referencia al balance que estaba haciendo a la par el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "No tiene vergüenza, sólo corrupción. El Ejecutivo nació de la corrupción, no olvidemos que fue Sánchez quien le dio poder a los delincuentes de los que nunca se separó", proseguía Feijóo.

Al igual que en las últimas semanas, el líder de la oposición ha vuelto a insistir en las elecciones que todavía no están convocadas. "Tiene miedo de saber lo que piensan los españoles", ha dicho enfatizando en que a Sánchez le vale con "comprar a un número de partidos y engañar a un número de ciudadanos". "Han roto lo más básico de la democracia: la confianza y la credibilidad de las instituciones. Lo dividen todo para intentar quedarse con el poder", ha asegurado Feijóo añadiendo que "la única diferencia que debería haber es entre los ciudadanos decentes y el Gobierno indecente".

Tras ello, el líder popular ha arremetido contra los partidos independentistas, en especial contra los catalanes, después de las noticias de las últimas semanas acerca de la financiación. "El cupo separatista no financia servicios públicos, tan sólo distancia con el resto de España. Todo funciona cada vez peor y la prioridad es privilegiar a unos pocos en contra del resto. Cataluña también pierde con un país desfavorecido. El problema de Cataluña no es España, es la inseguridad, okupación... Lo mismo que para el resto. No es necesario cambiar de pasaporte, sino de Gobierno", ha dicho el líder de la oposición.

Conjuntamente con el independentismo, Feijóo ha vuelto a referirse a la inmigración como uno de los problemas "más graves" que afronta ahora España y de la que "el Gobierno no se ocupa". "Con la inmigración se ha mandado un mensaje letal: que cualquiera puede llegar y estar de cualquier manera. Eso hace daño a los españoles y la los inmigrantes que se adaptan a nuestro país", ha dicho. Por otro lado, también ha intentado macar una leve distancia con Vox afirmando que "nunca le encontrarán en el mensaje de odio y violencia que provoca la falta de ley".

"Tenemos derecho a un país seguro donde impere la ley. Este Gobierno no está en condiciones por ser apoyado por el primer partido de España, no vamos a picar sus anzuelos. España recuperará el rumbo cuando cambie de Gobierno. Yo no quiero atajos, quiero convencerles de que tenemos el proyecto para cambiar España", ha proseguido Feijóo en un álgido discurso para arremeter contra Sánchez conjuntamente con el listado de "leyes sanchistas" que derogaran en caso de que llegue a Moncloa.

El curso político y el ecuador de la legislatura llega con las comparecencias del presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Uno, prometiendo presupuestos para el mes de septiembre y otro prometiendo limpieza cuando llegue al Consejo de Ministros. La incertidumbre de la política española se queda en stand by por lo menos hasta el mes de septiembre cuando se retomen las clases.