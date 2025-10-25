Feijóo dice que Sánchez "irá al Juzgado" tanto si miente como si dice la verdad en el Senado 

El presidente autonómico del PP, Jorge Azcón, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto por el Día del Afiliado del PP de Aragón en el Parque de Atracciones, a 25 de octubre de 2025, en Zaragoza,

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "irá al Juzgado" tanto si miente como si dice la verdad el próximo jueves ante la comisión del Senado que investiga el caso Koldo.

"Si miente irá al Juzgado, y si dice la verdad también", ha dicho Feijóo en un acto que se ha celebrado en Zaragoza con motivo del Día del Afiliado de Aragón en el que ha intervenido junto al presidente autonómico del PP, Jorge Azcón, y la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, entre otros.

"Que escoja bien de las tres opciones: decir la verdad, mentir o no responder, y que escoja bien porque no va a huir eternamente. Antes o después tendrá que confesar, antes o después tendrá que pagar y antes o después tendrá que irse. Seguro hay que pagar lo que has hecho, hay que confesar lo que has hecho y tendrás que irte", ha comentado el líder de los populares al referirse a la comparecencia del presidente del Gobierno.

Por otra parte, ha indicado que volverá a Aragón en la campaña electoral de las próximas elecciones generales para subrayar su compromiso como candidato a la Presidencia del Gobierno de España y exponer sus proyectos para la comunidad autónoma. No obstante, "hay cuatro cosas que tengo claro que haré en Aragón", ha adelantado.

Por otra parte, "que quede claro, en Aragón no sobra agua, lo que falta en Aragón son las obras pendientes del Pacto del Agua que se han paralizado y el impulso de la regulación del río Gállego. Eso es lo que falta en Aragón". De este modo se ha pronunciado Alberto Núñez Feijóo ante la polémica generada sobre la recuperación del trasvase del Ebro, algo que desde el PP-Aragón y el Ejecutivo autonómico habían rechazado.

Asimismo, el presidente del PP ha reconocido que ninguna otra comunidad autónoma está captando tanta inversión empresarial como Aragón, pero "para que tiren esas inversiones de miles de millones de euros, que superan el PIB anual de la comunidad, es necesario garantizar una red eléctrica". En este sentido, ha garantizado "un incremento sustancial" y se ha comprometido a "invertir en redes, que es lo que necesita la industria de Aragón".

Teruel

"Teruel necesita mayor compromiso y mayor protagonismo", ha anotado Feijóo en cuarto lugar. Por lo tanto, "esas ayudas que hemos conseguido en la Unión Europea las vamos a incrementar hasta el 20%, que es lo que está autorizado por la UE".

Igualmente, "vamos a concretar los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que Teruel necesita, a finalizar las autovías pendientes, como la agilización de la A-68, y también vamos a trabajar en la planificación, en la licitación, en la ejecución y en la construcción de la autovía que una Teruel con la capital de España, para vertebrar Teruel con el resto de Aragón y con el resto de España".