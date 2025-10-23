Feijóo pide no mezclar sanidad con política: Javier Aroca le hace un recordatorio que le va a escocer

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido no mezclar sanidad con política y por ello Javier Aroca le ha hecho un recordatorio que le va a escocer. Lo ha hecho durante una rueda de prensa en la cumbre del Partido Popular Europeo celebrado este jueves en Bruselas

"Todo parece indicar que tiene que ver mucho más con algún interés político que con un interés sanitario. Mezclar la sanidad con política partidista es lo más irresponsable que se puede hacer desde un ministerio que se llama de sanidad. Y creo que los temas sanitarios son lo suficientemente serios como para tomárselo en serio", pronunció el líder de la oposición.

En este sentido, el analista político y antropólogo Javier Aroca, quien también fue viceconsejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía bajo el mandato de Manuel Chaves, del PSOE, lo primero que ha mencionado al respecto es que "en esa última frase, Feijóo 'marianea'", haciendo referencia al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"Es muy paradójico que diga y que denuncie que se está politizando este asunto, cuando precisamente nombran de nuevo consejero a un político y no a un experto en salud, cuando estamos en la mayor crisis sanitaria que ha tenido Andalucía", ha recordado en el programa Malas Lenguas, de TVE, presentado por el periodista Jesús Cintora.

"Si este nuevo consejero de Sanidad, presunto experto en sanidad, acusa a AMAMA precisamente de politizarse y trata de quitarle la razón, que representa a miles de mujeres que defienden su salud, ¿quién está politizando qué?", ha añadido.

"El PP está defendiendo sus posibilidades electorales"

Aroca ha razonado que el Partido Popular está "defendiendo sus posibilidades electorales y su probable crisis política ante lo que está ocurriendo y no está defendiendo la salud de las mujeres con transparencia, claridad y con medidas eficaces".

Para el antropólogo, lo que hubiera hecho si fuera Feijóo es hacer "un llamamiento al Gobierno de España de 'sentémonos y veamos qué ha sucedido en cada Comunidad Autónoma y pongámosle solución' porque son temas tan importantes en los que creo que es fundamental que tanto Gobierno como oposición se sienten y vean qué problema hay".

La Fiscalía investigará los fallos delas mamografías en Andalucía

Tal y como se ha sabido este jueves 23 de octubre, la Fiscalía de Andalucía ha emitido un decreto para abrir diligencias tras recibir diversas denuncias sobre los fallos detectados en el programa de cribado del cáncer de mama.

Además, ha reclamado la administración sanitaria informes sobre los hechos ocurridos, en el que al menos 2.000 mujeres están siendo llamadas por el SAS (Servicio Andaluz de Salud) al detectar mamografías "dudosas" de cáncer durante los últimos años.