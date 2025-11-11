Feijóo elige a Pérez Llorca para suceder a Mazón como presidente de la Generalitat
El pleno de investidura se convocará "en los próximos días". Vox todavía no ha hecho público su apoyo a esta designación.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comunicado este martes a Juanfran Pérez Llorca su designación como candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat de cara al pleno de investidura que se convocará en los próximos días tras la dimisión de Mazón.
Además, según fuentes del PP, Miguel Tellado ha telefoneado a los presidentes provinciales para comunicarles la decisión de la dirección nacional del partido. Dicha decisión ha contado con el respaldo unánime de los tres territorios.
El PPCV comunicará formalmente esta decisión a Vox así como al resto de grupos con representación en las Cortes Valencianas. Los de Santiago Abascal todavía no han hecho público su posible apoyo a Pérez Llorca una vez se iniciaron las negociaciones el pasado viernes para estudiar la viabilidad de la legislatura tras la salida de Mazón. Los votos de Vox son imprescindibles para que el candidato del PP supere la investidura.