Feijóo habla del lapsus de Yolanda Díaz y Sánchez venía con la respuesta preparada de casa: diez segundos que son oro
El presidente del Gobierno y el líder de la oposición se enzarzan en el Congreso una vez más, ahora a cuenta de los lapsus linguae.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sabía que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le iba a sacar este miércoles en el Congreso el lapsus de Yolanda Díaz en el Senado, cuando dijo que quedaba "gobierno de corrupción para rato", y ha traído la respuesta preparada de casa.
En la sesión de control al Ejecutivo, Sánchez ha ido directo a la yugular una vez que Feijóo ha intervenido. "Usted es un campeón en lapsus. Cuando dice que Huelva está en el Mediterráneo o que Orwell escribió ‘1984’ en el año 84 ¿Eso es un lapsus o es incultura?", le ha dicho.
El presidente del PP, en su respuesta, también ha recordado cuando Sánchez fue a Melilla para presentar un nuevo hospital y dijo estar en "la ciudad autónoma de Sevilla". "Yo por lo menos no me equivoco de continente", le ha espetado Feijóo.
Por lo demás, Sánchez ha acusado a Feijóo de renunciar a a hacer una oposición útil y a poner orden en su partido. "Ha renunciado a exigirle responsabilidades a Moreno Bonilla por la crisis de los cribados. Ustedes dijeron que habían sido cuatro casos y resulta que fueron 2.000. Después, Amama dice que han borrado pruebas de sus historiales y la Junta ha dicho que era mentira, pero luego lo ha tenido que reconocer. Mentiras y desprotección para las mujeres. Es la forma que tiene ustedes de gobernar. Renuncian tanto que está a un tris de renunciar a ser el jefe de la oposición y cedérselo a Abascal", ha dicho el presidente del Gobierno.
Por su parte, Feijóo ha advertido que el 90% de los hogares declara haber pedido poder adquisitivo y que la vivienda es el principal problema de la ciudadanía. "Y los españoles nos preocupamos por dónde está el dinero, si no mejoran los servicios públicos. Usted se toma a los trabajadores como cajeros automáticos. No subestimen la inteligencia de los españoles. Los únicos que viven mejor ahora son su gobierno, los mil asesores y los que iban con usted en el coche de las primarias.
Por último, Feijóo ha preguntado a Sánchez si ha habido financiación ilegal en el PSOE desde que él es secretario general, y el líder socialista ha respondido con un rotundo "no".