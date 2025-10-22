Feijóo habla del lapsus de Yolanda Díaz y Sánchez venía con la respuesta preparada de casa: diez segundos que son oro

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la sesión de control al Ejecutivo que se celebra este miércoles en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sabía que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le iba a sacar este miércoles en el Congreso el lapsus de Yolanda Díaz en el Senado, cuando dijo que quedaba "gobierno de corrupción para rato", y ha traído la respuesta preparada de casa.

En la sesión de control al Ejecutivo, Sánchez ha ido directo a la yugular una vez que Feijóo ha intervenido. "Usted es un campeón en lapsus. Cuando dice que Huelva está en el Mediterráneo o que Orwell escribió ‘1984’ en el año 84 ¿Eso es un lapsus o es incultura?", le ha dicho.

El presidente del PP, en su respuesta, también ha recordado cuando Sánchez fue a Melilla para presentar un nuevo hospital y dijo estar en "la ciudad autónoma de Sevilla". "Yo por lo menos no me equivoco de continente", le ha espetado Feijóo.

Por lo demás, Sánchez ha acusado a Feijóo de renunciar a a hacer una oposición útil y a poner orden en su partido. "Ha renunciado a exigirle responsabilidades a Moreno Bonilla por la crisis de los cribados. Ustedes dijeron que habían sido cuatro casos y resulta que fueron 2.000. Después, Amama dice que han borrado pruebas de sus historiales y la Junta ha dicho que era mentira, pero luego lo ha tenido que reconocer. Mentiras y desprotección para las mujeres. Es la forma que tiene ustedes de gobernar. Renuncian tanto que está a un tris de renunciar a ser el jefe de la oposición y cedérselo a Abascal", ha dicho el presidente del Gobierno.

Por su parte, Feijóo ha advertido que el 90% de los hogares declara haber pedido poder adquisitivo y que la vivienda es el principal problema de la ciudadanía. "Y los españoles nos preocupamos por dónde está el dinero, si no mejoran los servicios públicos. Usted se toma a los trabajadores como cajeros automáticos. No subestimen la inteligencia de los españoles. Los únicos que viven mejor ahora son su gobierno, los mil asesores y los que iban con usted en el coche de las primarias.

Por último, Feijóo ha preguntado a Sánchez si ha habido financiación ilegal en el PSOE desde que él es secretario general, y el líder socialista ha respondido con un rotundo "no".