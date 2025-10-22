Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Feijóo habla del lapsus de Yolanda Díaz y Sánchez venía con la respuesta preparada de casa: diez segundos que son oro
Feijóo habla del lapsus de Yolanda Díaz y Sánchez venía con la respuesta preparada de casa: diez segundos que son oro

El presidente del Gobierno y el líder de la oposición se enzarzan en el Congreso una vez más, ahora a cuenta de los lapsus linguae.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la sesión de control al Ejecutivo que se celebra este miércoles en el CongresoEFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sabía que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le iba a sacar este miércoles en el Congreso el lapsus de Yolanda Díaz en el Senado, cuando dijo que quedaba "gobierno de corrupción para rato", y ha traído la respuesta preparada de casa.

En la sesión de control al Ejecutivo, Sánchez ha ido directo a la yugular una vez que Feijóo ha intervenido. "Usted es un campeón en lapsus. Cuando dice que Huelva está en el Mediterráneo o que Orwell escribió ‘1984’ en el año 84 ¿Eso es un lapsus o es incultura?", le ha dicho. 

El presidente del PP, en su respuesta, también ha recordado cuando Sánchez fue a Melilla para presentar un nuevo hospital y dijo estar en "la ciudad autónoma de Sevilla". "Yo por lo menos no me equivoco de continente", le ha espetado Feijóo.

Por lo demás, Sánchez ha acusado a Feijóo de renunciar a a hacer una oposición útil y a poner orden en su partido. "Ha renunciado a exigirle responsabilidades a Moreno Bonilla por la crisis de los cribados. Ustedes dijeron que habían sido cuatro casos y resulta que fueron 2.000. Después, Amama dice que han borrado pruebas de sus historiales y la Junta ha dicho que era mentira, pero luego lo ha tenido que reconocer. Mentiras y desprotección para las mujeres. Es la forma que tiene ustedes de gobernar. Renuncian tanto que está a un tris de renunciar a ser el jefe de la oposición y cedérselo a Abascal", ha dicho el presidente del Gobierno. 

Por su parte, Feijóo ha advertido que el 90% de los hogares declara haber pedido poder adquisitivo y que la vivienda es el principal problema de la ciudadanía. "Y  los españoles nos preocupamos por dónde está el dinero, si no mejoran los servicios públicos. Usted se toma a los trabajadores como cajeros automáticos. No subestimen la inteligencia de los españoles. Los únicos que viven mejor ahora son su gobierno, los mil asesores y los que iban con usted en el coche de las primarias. 

Por último, Feijóo ha preguntado a Sánchez si ha habido financiación ilegal en el PSOE desde que él es secretario general, y el líder socialista ha respondido con un rotundo "no".

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 