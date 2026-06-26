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Felipe VI se pronuncia tras la reunión con Sheinbaum: habla de una "magnífica" relación entre España y México y augura un "futuro realmente próspero"
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Felipe VI se pronuncia tras la reunión con Sheinbaum: habla de una "magnífica" relación entre España y México y augura un "futuro realmente próspero"

El monarca español se vio el jueves con la presidenta mexicana, que le invitó al país aprovechando el España-Uruguay del Mundial tras la crisis iniciada desde el D. F. por sus referencias a La Conquista de América.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Felipe VI, junto a Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional de Ciudad de México
Felipe VI, junto a Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional de Ciudad de MéxicoNurPhoto via Getty Images

Es algo más que deshielo. La visita de Felipe VI a México y su reunión con la presidenta del país aprovechando el Mundial de fútbol tiene mucho más de relevante que de protocolaria tras la crisis iniciada en el D. F. a cuenta de las palabras sobre La Conquista.

El asunto no es nuevo. Lo alimentó López Obrador años atrás, llegando a exigir a la corona un "perdón público" que su sucesora, Claudia Sheinbaum retomó pronto en términos similares. 

Pero sí es novedoso el reencuentro al máximo nivel diplomático entre países, producido este jueves. Tras verse con la presidenta en el Palacio Nacional, Felipe VI ha querido poner de relieve la "magnífica" relación bilateral, de la que ha llegado a decir que augura un "futuro enormemente próspero".

"En esta visita tan breve, no quería dejar pasar la oportunidad (...) de celebrar juntos esta relación tan magnífica que hay entre España y México ya desde hace tanto tiempo", ha asegurado en Guadalajara (oeste) en un encuentro con miembros de la comunidad española en el país tras verse con la presidenta mexicana.

El rey, quien asistirá esta noche al partido del Mundial de fútbol entre España y Uruguay en Guadalajara, ha subrayado, además, el "futuro enormemente próspero" para los lazos entre ambos países.

La cita tuvo lugar tras aceptar Zarzuela la invitación oficial hecha por Claudia Sheinbaum al monarca español "en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales" entre España y México, aprovechando el partido que disputará la selección española este viernes por la noche (madrugada del sábado en España) y que permitirá reforzar "los vínculos de cercanía y afinidad que unen a ambos pueblos".

La repetida ofensiva verbal del Ejecutivo mexicano tuvo respuesta, a modo de acercamiento, por parte del rey español en marzo de este año. En una visita privada a una exposición sobre la mujer en el México indígena, el rey reconoció las "luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder". 

"Desde el primer día, es decir, los propios Reyes Católicos con sus directrices, las leyes de indias, por el proceso legislativo, hay un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso y también, como decía antes, valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más", apuntó entonces el monarca, unas palabras que Sheinbaum agradeció aunque tildó de "insuficientes".

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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