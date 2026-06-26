Felipe VI se pronuncia tras la reunión con Sheinbaum: habla de una "magnífica" relación entre España y México y augura un "futuro realmente próspero"

Es algo más que deshielo. La visita de Felipe VI a México y su reunión con la presidenta del país aprovechando el Mundial de fútbol tiene mucho más de relevante que de protocolaria tras la crisis iniciada en el D. F. a cuenta de las palabras sobre La Conquista.

El asunto no es nuevo. Lo alimentó López Obrador años atrás, llegando a exigir a la corona un "perdón público" que su sucesora, Claudia Sheinbaum retomó pronto en términos similares.

Pero sí es novedoso el reencuentro al máximo nivel diplomático entre países, producido este jueves. Tras verse con la presidenta en el Palacio Nacional, Felipe VI ha querido poner de relieve la "magnífica" relación bilateral, de la que ha llegado a decir que augura un "futuro enormemente próspero".

"En esta visita tan breve, no quería dejar pasar la oportunidad (...) de celebrar juntos esta relación tan magnífica que hay entre España y México ya desde hace tanto tiempo", ha asegurado en Guadalajara (oeste) en un encuentro con miembros de la comunidad española en el país tras verse con la presidenta mexicana.

El rey, quien asistirá esta noche al partido del Mundial de fútbol entre España y Uruguay en Guadalajara, ha subrayado, además, el "futuro enormemente próspero" para los lazos entre ambos países.

La cita tuvo lugar tras aceptar Zarzuela la invitación oficial hecha por Claudia Sheinbaum al monarca español "en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales" entre España y México, aprovechando el partido que disputará la selección española este viernes por la noche (madrugada del sábado en España) y que permitirá reforzar "los vínculos de cercanía y afinidad que unen a ambos pueblos".

La repetida ofensiva verbal del Ejecutivo mexicano tuvo respuesta, a modo de acercamiento, por parte del rey español en marzo de este año. En una visita privada a una exposición sobre la mujer en el México indígena, el rey reconoció las "luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder".

"Desde el primer día, es decir, los propios Reyes Católicos con sus directrices, las leyes de indias, por el proceso legislativo, hay un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso y también, como decía antes, valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más", apuntó entonces el monarca, unas palabras que Sheinbaum agradeció aunque tildó de "insuficientes".