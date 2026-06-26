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Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en México y escenifica el deshielo tras años de tensión diplomática
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Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en México y escenifica el deshielo tras años de tensión diplomática

El monarca aprovecha su viaje al Mundial para reunirse con la presidenta mexicana.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Felipe VI, en el documental 'Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo'
Felipe VI, en el documental 'Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo'NETFLIX

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha recibido este jueves al rey Felipe VI en el Palacio Nacional en un encuentro que escenifica el acercamiento entre ambos países y supone un nuevo paso hacia la normalización de unas relaciones que durante los últimos años atravesaron uno de sus momentos más delicados.

La visita del jefe del Estado español tiene un marcado componente simbólico, ya que llega después de la crisis diplomática desencadenada por la petición del Gobierno mexicano de que la Corona española pidiera perdón por la conquista de América, una exigencia que tensó notablemente los vínculos bilaterales.

En un mensaje difundido en redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó de que el canciller, Roberto Velasco, fue el encargado de dar la bienvenida a Felipe VI en el inicio de su visita oficial. "México y España continúan fortaleciendo sus lazos diplomáticos en beneficio de la relación y del bienestar de sus pueblos", señaló la Cancillería mexicana.

Una nueva etapa

El encuentro entre Sheinbaum y Felipe VI representa el gesto más significativo del deshielo diplomático iniciado en los últimos años y abre una nueva etapa de cooperación entre dos países unidos por profundos lazos históricos, culturales y económicos.

Aunque el motivo principal del viaje del monarca a México es asistir al partido del Mundial que enfrentará a España y Uruguay en Guadalajara, Felipe VI hizo una parada previa en Ciudad de México para mantener esta reunión con la presidenta mexicana.

La imagen de ambos dirigentes juntos en el Palacio Nacional simboliza el cierre, al menos en el plano institucional, de una etapa marcada por el distanciamiento y las diferencias sobre el pasado histórico compartido, y confirma la voluntad de ambos gobiernos de relanzar la relación bilateral.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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