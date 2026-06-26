Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en México y escenifica el deshielo tras años de tensión diplomática

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha recibido este jueves al rey Felipe VI en el Palacio Nacional en un encuentro que escenifica el acercamiento entre ambos países y supone un nuevo paso hacia la normalización de unas relaciones que durante los últimos años atravesaron uno de sus momentos más delicados.

La visita del jefe del Estado español tiene un marcado componente simbólico, ya que llega después de la crisis diplomática desencadenada por la petición del Gobierno mexicano de que la Corona española pidiera perdón por la conquista de América, una exigencia que tensó notablemente los vínculos bilaterales.

En un mensaje difundido en redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó de que el canciller, Roberto Velasco, fue el encargado de dar la bienvenida a Felipe VI en el inicio de su visita oficial. "México y España continúan fortaleciendo sus lazos diplomáticos en beneficio de la relación y del bienestar de sus pueblos", señaló la Cancillería mexicana.

Una nueva etapa

El encuentro entre Sheinbaum y Felipe VI representa el gesto más significativo del deshielo diplomático iniciado en los últimos años y abre una nueva etapa de cooperación entre dos países unidos por profundos lazos históricos, culturales y económicos.

Aunque el motivo principal del viaje del monarca a México es asistir al partido del Mundial que enfrentará a España y Uruguay en Guadalajara, Felipe VI hizo una parada previa en Ciudad de México para mantener esta reunión con la presidenta mexicana.

La imagen de ambos dirigentes juntos en el Palacio Nacional simboliza el cierre, al menos en el plano institucional, de una etapa marcada por el distanciamiento y las diferencias sobre el pasado histórico compartido, y confirma la voluntad de ambos gobiernos de relanzar la relación bilateral.