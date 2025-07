Gabriel Rufián no se rinde e insiste en una alianza de la izquierda plurinacional: "¿Alguien tiene una idea mejor?"

"¿Alguien tiene una idea (que no esté basada en la magia) mejor?" El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, no quiere rendirse. A pesar de haber sido desautorizado por la dirección de su formación, Rufián ha vuelto a insistir en su propuesta de una alianza de la izquierda plurinacional. "¿De qué sirve sacar 2 o 3 diputados más si enfrente vas a tener a Abascal de vicepresidente o a Tellado de ministro del Interior?", ha escrito el diputado catalán en su cuenta en la red social X.

Rufián lanzó la propuesta este martes desde el Congreso. "Hay un espacio huérfano, hay un espacio a crear, plurinacional de verdad. Nos toca a las izquierdas soberanistas, independentistas, autodeterministas, federalistas, confederalistas, me da igual, crear esa izquierda plurinacional que durante tanto tiempo se ha pedido. Creo que nos toca, más que nada porque son lentejas, que decía mi abuela, si no, no sale esto. A la izquierda del PSOE no hay nada", dijo desde el pasillo del Parlamento. Rufián reclamó así que se repitiera "la experiencia de las elecciones europeas", en las que se presentaron de manera conjunta ERC, EH Bildu, BNG y Ara Més. "Si no nos ponemos de acuerdo nos van a matar por separado, políticamente", advirtió.

Aunque después de estas declaraciones la portavoz de ERC, Esther Capella, quiso dejar claro que ese escenario "no está sobre la mesa", Rufián no se ha dado por vencido y ha vuelto a pedir lo mismo este miércoles. "La lógica es clara", ha escrito para enumerar tres argumentos que justifican su defensa: "1) La suma hoy no da. 2) Quien crea que le va a ir mejor con un gobierno de PP y Vox vergüenza le debería dar basar su proyecto en el sufrimiento de la gente. 3) El independentismo y el soberanismo de izquierdas ha reclamado históricamente una izquierda plurinacional que le entienda y ayude".

Pese a su deseo, el diputado de ERC reconoce que "probablemente los cálculos e interese particulares harán que este compromiso histórico no pase". No obstante, de frustrarse, considera necesario realizarse las siguientes preguntas: "¿Alguien tiene una idea (que no esté basada en la magia) mejor? ¿De qué sirve sacar 2 o 3 diputados más si enfrente vas a tener a Abascal de vicepresidente o a Tellado de ministro del Interior? Te van a matar políticamente igual". "Menos pureza y más cabeza", ha zanjado.