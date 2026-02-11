Génova acepta que Guardiola pida al PSOE una abstención para ser investida antes que un gobierno de coalición con Vox

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha avalado este miércoles la estrategia de su candidata en Extremadura, María Guardiola, de explorar la posibilidad de que el PSOE se abstenga para ser investida presidenta porque el Partido Popular prefiere gobernar en solitario antes que cerrar un gobierno de coalición con Vox, según han señalado fuentes de la cúpula del partido.

"Nosotros, con carácter absolutamente general, preferimos gobiernos en solitario antes que entregar poder a otros partidos", han señalado desde 'Génova', donde han recordado que el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) de Miguel Ángel Revilla les permitió gobernar en la región sin tener que hacer una coalición con Vox.

Sin embargo, la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, descartó este martes la abstención del PSOE en el debate de investidura alegando que el Partido Socialista es "la alternativa al PP" y "nunca" va a ser "la muleta de la derecha y la extrema derecha".

Pese a ese "no" del PSOE extremeño, el alcalde de Mérida, el socialista Antonio Rodríguez Osuna, ha abierto hoy la puerta a negociar con Guardiola si fracasa su investidura con Vox, con el objetivo de poner fin a la "parálisis" institucional que vive la comunidad autónoma.

El PSOE debería ser "consecuente" con lo que dijo en campaña

Desde la cúpula del PP han señalado que las negociaciones para la investidura las lleva el PP extremeño, pero han recordado que el PSOE se presentó en campaña como un "dique para parar a la ultraderecha". Según los 'populares', eso se evita con la abstención de los socialistas y, por tanto, deberían ser "consecuentes".

En el PP nacional han insistido en que Guardiola "prefiere gobernar sola" en Extremadura. "Preferimos un gobierno en solitario que una coalición. También preferimos no entregar carteras y gestionar nosotros", han añadido fuentes del PP.

Sin embargo, han subrayado que, una vez que el PSOE confirma que no se va a abstener en la investidura, "solo queda Vox". "Puesto que ni Vox ni PSOE pretenden abstenerse a cambio de nada solo nos queda explorar la consecución de apoyos a cambio de algo. Y ese algo puede ser asientos en los consejos de gobierno", han agregando fuentes del PP nacional.

El equipo de Feijóo ha indicado que con el PSOE "evidentemente" no quieren gobernar y, por tanto, "la única opción posibilista es analizar el contexto político con Vox en cada comunidad autónoma". "Preferimos un gobierno en solitario pero puesto que eso pasa por abstenciones imposibles, toca explorar otras opciones", han añadido las mismas fuentes.

Postergar la negociación es una "mala noticia"

En 'Génova' han destacado que repetir las elecciones en Extremadura no sería "deseable", máxime cuando consideran que ir de nuevo a las urnas no implicaría grandes cambios y podría arrojar un resultado similar al actual reparto parlamentario en el Parlamento extremeño.

"Un nuevo escenario electoral no cambia demasiado las cosas. Sabrá Vox lo que quiere hacer", han señalado fuentes del PP, un día después de que el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, anunciase el "no rotundo" de la formación a la investidura de Guardiola si no permite a Vox implementar sus políticas con garantías.

En el cuartel general del PP consideran que la voluntad del partido de Santiago Abascal de "postergar" la negociación con el PP es una "mala noticia". "Si no quieren negociar nada, el escenario se complica", han lamentado las mismas fuentes.