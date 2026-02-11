Sánchez, a Feijóo: "¿Qué ha quedado de su política para adultos? ¿Se la han robado Abascal, Ayuso y Vito Quiles?"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido este miércoles muy duramente contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al acusarle de propagar "bulos" aprovechando el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) para generar "miedo" y "zozobra" entre los ciudadanos.

En su turno de réplica durante su comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados para hablar sobre el estado actual del sistema ferroviario, el líder socialista ha acusado a Feijóo de "utilizar la desinformación con mucha cara dura". Para ello, ha negado algunas de las afirmaciones que el presidente del PP había dicho en su primera intervención. Como, por ejemplo, que el gasto por kilómetro de vía y tren se había reducido de forma considerable. "Si los 76.000 euros que hoy dedicamos a cada kilómetro de vía son absolutamente insuficientes, ¿qué eran los 46.000 euros que invertía el señor Rajoy? Una negligencia criminal, supongo", ha dicho.

Sánchez también ha afirmado que la autoridad independiente para la investigación de accidentes ferroviarios, que Feijóo ha prometido que creará si llega al Gobierno, ya está aprobada desde 2024, cuando el PP se opuso a su creación. "¿Pero no se ha enterado de que ya existe y de que ellos votaron que no?. Es impresionante", ha añadido.

Sánchez 'rescata' el accidente de Angrois

Sánchez ha considerado que, en el caso de que el accidente se hubiera producido gobernando el PP, la derecha "habría llegado tarde y mal, habría tratado de ocultar la verdad y habría estigmatizado a las familias de las víctimas". "Es decir, lo de siempre", ha añadido Sánchez, recordando que en el accidente de Angrois del año 2013, el PP gallego intentó "tapar pruebas" y se negó a crear una comisión de investigación. "Cada vez que les toca gestionar una desgracia, ustedes tapan la realidad. Nosotros gestionamos mejor las crisis que ustedes, porque respetamos a las víctimas, decimos la verdad y asumimos responsabilidades". ha dicho.

Además, el presidente del Gobierno ha acusado a Feijóo de haber blanqueado a la ultraderecha, lo que ha provocado el ascenso electoral de Vox en territorios como Extremadura y Aragón. "Si ustedes invitan a un grupo musical que reivindica el golpe del 36 o a otro al que ustedes pagan (Vito Quiles) a través de sus administraciones, demuestran que PP, Vox y Se Acabó la fiesta son lo mismo". Y ha preguntado directamente a Feijóo: "¿Qué ha quedado de esa política para adultos de la que usted hablaba? ¿Se la han robado Abascal, Ayuso y Vito Quiles?".