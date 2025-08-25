El Gobierno trabaja con el INE para excluir la prostitución de la Clasificación de Actividades Económicas

El Ministerio de Igualdad trabaja con el INE para que se excluyan los servicios sexuales de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), ya que es una guía que se traduce literalmente de la que publica Eurostat y no se ajusta a las diferencias legales y sociales de cada Estado miembro.

La CNAE-2025 es una clasificación estadística de actividades económicas, según explica en su web el Instituto Nacional de Estadística (INE), que añade que esta guía ha surgido de una revisión conjunta con los institutos análogos europeos para permitir la comparación de las estadísticas a nivel internacional.

En una nota de prensa, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que su departamento y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, junto con el INE, están trabajando para adaptar la guía a la realidad española, de forma que no contemple actividades relacionadas con la prostitución. Redondo ha insistido en la "coherencia" del Gobierno en avanzar en un anteproyecto de ley para la abolición.

La guía es la traducción literal de la guía interpretativa que publica Eurostat, que acompaña a la NACE (Nomenclatura estadística de Actividades económicas de la Comunidad Europea que es la base de las CNAEs de los estados miembros), según el comunicado.

"Pero no atiende a las diferencias legales y sociales entre los estados miembros, lo que lleva a que incluya como ejemplo 'la prestación o concertación de servicios sexuales' dentro de la categoría 'Otros servicios personales'", explica el Ministerio en el comunicado.

"Su mención es un automatismo que proviene de la práctica europea", asegura Redondo

Según Redondo, "este asunto no viene contemplado en el Real Decreto 10/2025, de 14 de enero, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2025 (CNAE-2025), por lo que no tiene eficacia jurídica", y añade que "su mención es un automatismo que proviene de la práctica europea y estamos trabajando en su exclusión".

La ministra también ha anunciado que va a enviar una carta a la comisaria europea de Igualdad para que se adapte el listado de actividades económicas al ordenamiento jurídico propio de cada país.

Por otro lado, da las gracias a las asociaciones feministas: "Fueron las primeras en ponernos sobre la pista y quiero agradecer su celo en el seguimiento de todos los asuntos que afectan a la violencia contra las mujeres".