Hallan en plena calle el cuerpo acuchillado de una mujer: otro posible crimen machista

Calle Lavadero de La Mojonera (Almería), donde fue localizado el cuerpo de la mujer.

La Guardia Civil y la Policía Local de La Mojonera (Almería) están buscando al agresor de una mujer, de unos 30 años, cuyo cuerpo fue encontrado ayer en mitad de la calle, con varias puñaladas mortales. Podría tratarse de un nuevo caso de violencia machista, pero no hay aún confirmación oficial de ello.

Según informan medios locales como Ideal, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió una llamada hacia las 20: 30 horas de ayer, avisando de lo ocurrido. Cuando los sanitarios llegaron a la escena de los hechos, ya no había oportunidad de salvar la vida de la mujer.

Sobre su identidad no hay datos, sólo referencias policiales de que sobre ella se habría avalanzado alguien con el interés de quitarle la vida a cuchilladas.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos sanitarios así como agentes de la Policía Local de La Mojonera y de la Guardia Civil, que han iniciado la correspondiente investigación de los hechos.

De confirmarse, esta sería la segunda víctima mortal en menos de un año en la localidad de La Mojonera. Fue en octubre de 2024 cuando la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, condenaba en nombre del Gobierno andaluz el presunto asesinato de una mujer de 40 años en este municipio.