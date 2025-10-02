Un detenido por el crimen de Antonio Campos, el funcionario hallado muerto en un maletero en El Ejido (Almería)

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a un varón marroquí de 23 años como uno de los sospechosos del crimen de Antonio Campos Reyes, el historiador y funcionario de 54 años que fue encontrado muerto en el maletero de su vehículo en El Ejido. Tras el arresto el juzgado encargado de la causa ha decretado secreta la investigación.

El cuerpo del hombre de Berja (Almería) apareció señalado con evidentes signos de violencia y maniatado en el maletero de su propio coche en un aparcamiento cercano a una empresa hortofrutícola de San Agustín, en El Ejido, en la madrugada del pasado lunes poco después de que su familia denunciara su desaparición.

Fuentes de la investigación han confirmado ahora el arresto de un sospechoso por su asesinato. La Unidad Orgánica de la Policía Judicial ha sido la encargada de reconstruir los hechos desde la desaparición del funcionario municipal.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, informaba esta semana -en declaraciones a los periodistas en Granada- de que la denuncia por la desaparición de este hombre, que vivía solo en la localidad vecina de Berja, fue presentada el pasado fin de semana por su hermana.

El Ayuntamiento de Berja, a través de su perfil en Facebook, expresó este lunes su más sentido pesar por el fallecimiento de Antonio Campos, una persona "muy querida y apreciada" en ese municipio próximo a El Ejido.

Por su parte, el Ayuntamiento de El Ejido también trasladó su más "sentido pésame" por el fallecimiento del integrante de su institución.