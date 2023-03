Iceta recuerda quién le pidió que hiciera pública su homosexualidad y por qué aceptó

No es fácil que un ministro deje ver su lado menos conocido, pero David Andújar lo ha conseguido con el titular de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, con quien ha charlado en Prohibido hablar de política.

En la larga y distendida charla entre libros, Iceta cuenta cómo hizo pública su homosexualidad. "No hay heroicidad, yo lo dije porque me lo pidieron. Quizás a mí no se me habría ocurrido", asegura.

Según cuenta, en la época en la que lo contó "había una organización gay muy potente en Cataluña, que creó una campaña para las elecciones que se llamaba "vota rosa"".

Esta organización hablaba con los partidos políticos, explica Iceta, "y les decían cuáles eran las reivindicaciones del momento". "Una de las reivindicaciones era la visibilidad, es decir, que aquellos cargos electos que fueran homosexuales lo dijeran públicamente como forma de normalizar esa presencia de los gays en sociedad", cuenta.

"Entonces, yo iba en una lista en la que había un dirigente gay muy importante pero en los últimos sitios", relata Iceta, quien asegura que cuando se lo plantearon a él, respondió que mejor lo hiciera esta otra persona.

"Y él me dijo, no, no, no, la gente espera ver a gente nueva, gente que luego vaya a ser elegida, y te ha tocado. Y sí, lo hablé con mi pareja de entonces y lo hice. Y te debo decir, de las decisiones más acertadas de mi vida", explica.

"¿Si no te lo piden no lo hubieses hecho?", pregunta Andújar.

"Si no me lo piden, yo creo que no", confiesa Iceta. "Primero, hay un cierto pudor personal", reconoce. "Y luego también, a los demás, ¿qué les importa a ellos cuál es mi vida? ¿Por qué tengo yo que explicarlo?", añade.

"Afortunadamente, el movimiento gay insistía porque precisamente eso no es lo que se enseña normalmente", recuerda el ministro, quien afirma que "en aquella época todavía los gays era algo de la farándula, del sector de la cultura, pero no había gays visibles en otros ámbitos de la esfera social, concretamente de la política".

Iceta explica que cuando lo hizo público su familia "ya lo sabía" pero que "lo supieron tarde". "En mi caso fueron casi los últimos en saberlo", dice.

El ministro asegura que tuvo "la suerte" de haberse metido "muy joven en un partido de izquierdas" como es el PSOE y que allí no tuvo "ningún problema" de tenerse "que esconder".

"Pero claro, por desgracia hay mucha gente que sí se ha tenido que esconder. Por lo tanto, cuando me pidieron, "tú que puedes, hazlo", lo hice", resume.