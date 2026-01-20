Illa sale de la UCI tras evolucionar favorablemente

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha salido de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, tras haber pasado una buena noche y evolucionar favorablemente.

Illa, según ha informado el hospital en un comunicado, "ha pasado una buena noche, continúa estable, sin fiebre y con una disminución significativa del dolor. Su evolución es favorable y hoy se ha trasladado a una habitación de planta, donde continuará su tratamiento según la pauta prescrita por el equipo médico".

El presidente catalán, ingresado desde el pasado sábado, sufre una osteomielitis púbica, un proceso de naturaleza inflamatoria infecciosa, según explicó ayer lunes el director gerente del Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar.

El personal médico cofirmó este lunes que Illa sufre una "osteomielitis púbica". La osteomielitis es la infección de un hueso, que puede afectar a una o a varias de sus partes. Esta infección puede adentrarse vía torrente sanguíneo o bien por medio del tejido infectado que rodea a la zona, incluso si una herida o lesión permite a los gérmenes adentrarse directamente en la zona.

Esta enfermedad suele tratarse con una cirugía en la zona afectada, eliminando las partes del hueso infectadas o directamente muertas. A nivel de medicamentos, el tratamiento consiste en antibióticos para neutralizar la infección y destruir las bacterias, en el caso de Salvador Illa el microbio Streptococcus dysgalactiae.

La responsable de enfermedades infecciosas del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, Dolors Rodríguez, ha negado este martes, en RAC1, que Illa haya recibido un trato médico especial, ya que éste ha sido "idéntico" al de cualquier otro paciente con su patología.