Intercambio de información y reuniones de PP y Vox en la Embajada de EEUU: las sospechas de IU respecto a una "operación coordinada por un Gobierno extranjero"

El pasado domingo, 24 de mayo, la cuenta en X de la Embajada de Estados Unidos en España publicó en un intervalo de menos de diez minutos y pasadas las 19.00 horas tres mensajes para informar del mismo número de reuniones que su embajador, Benjamin León, había mantenido esos días. La primera, con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; la segunda, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y, la última, con el presidente de Vox, Santiago Abascal. Dichos encuentros han generado ahora suspicacias en IU, sobre todo por la proximidad con el caso Zapatero y las demás noticias acerca de nuevos casos judiciales que afectan al Gobierno.

Este miércoles, el diputado de IU y secretario general del PCE, Enrique Santiago, pidió a Feijóo, Abascal y Ayuso que expliquen "qué estuvieron haciendo la semana pasada en la embajada de Estados Unidos". "Deben explicar si están coordinando algún tipo de actuación que acabe en los tribunales españoles. [...] El problema más grave que tenemos ahora mismo es que los máximos dirigentes de la derecha española están yendo a la embajada de Estados Unidos a recibir instrucciones que tienen que ver con lo que se está instruyendo sobre el señor Zapatero", dijo Santiago, quien antes había denunciado en una entrevista en La 1 "una operación de desestabilización al Gobierno organizada en tres patas: el que pueda hacer que haga, el partido de las togas y la embajada de EEUU".

En esa misma línea, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, opinó desde Andalucía que en el caso Zapatero "hay mucha gente operando". "Todos sabemos que el caso Zapatero se conoce porque Estados Unidos ha decidido que se conozca. Nos gustaría saber qué hablaron Feijóo, Abascal y Ayuso en la embajada de Estados Unidos con el embajador. [...] Queremos saber todo", consideró.

Hasta este momento, lo único que se sabe de esos encuentros es lo que ha comentado la Embajada estadounidense. Según contaron en sus redes sociales, el embajador vio a Abascal "para conocer mejor las prioridades y la visión de Vox sobre la relación entre EEUU y España"; a Feijóo "para conocer mejor las prioridades del PP y agradecer sus contribuciones al fortalecimiento de las relaciones entre EEUU y España"; y a Ayuso (con quien se vio en la Puerta del Sol) "para agradecer el apoyo y la acogida de la Comunidad de Madrid a la misión diplomática" y "para conversar sobre su continua cooperación en iniciativas que conmemoran el 250 aniversario de Estados Unidos".

Por parte de los líderes españoles, tan solo Ayuso ha hecho referencia en público acerca de la reunión. "Es un honor haber recibido al embajador de Estados Unidos. Esta es su casa y la de todos los norteamericanos que nos visitan, trabajan, estudian e invierten en la región capital de España", dijo en redes. De Feijóo se supo por medios como ABC que estuvo en la embajada justo cuando saltaba la noticia sobre la imputación de Zapatero. Fuentes de Génova comentaron al periódico que fue casualidad, que la visita estaba programada desde que hacía tiempo para hablar, sobre todo, de Venezuela. Según la Administración estadounidense, ese mismo viernes 22, el día que se conoció la investigación a Zapatero, fue también cuando estuvo Abascal en la embajada.

La implicación de EEUU en la investigación que ha llevado a la imputación de Zapatero no solo es conocida, sino que ha sido imprescindible para alcanzar ese umbral. El principal motivo para enfocar la investigación hacia el expresidente del Gobierno radica en el teléfono móvil intervenido por EEUU al venezolano Rodolfo Reyes Rojas, el accionista mayoritario de Plus Ultra. El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama recoge en su auto decenas de mensajes de Reyes con el resto de los supuestos implicados en la trama para concluir que Zapatero era el presunto cabecilla de la organización. El contenido del móvil de Reyes, clave para la UDEF, llegó a la Policía Nacional a través de Homeland Security Investigations (HSI), una agencia del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU.

Tal y como explica la Unidad de Delincuencia Económico y Fiscal (UDEF) en su informe, "en el año 2021 el HSI realizó una extracción telefónica de un dispositivo móvil perteneciente a Rodolfo Reyes Rojas" y "al considerar que la información obtenida podría ser de interés para las autoridades españolas y resultar relevante para sustentar la presentación de cargos penales contra las personas en España implicadas en estas actividades financieras ilícitas, el HSI obtuvo las autorizaciones necesarias y procedió a compartir dicha extracción para su uso en un proceso judicial en España".

Si bien la intervención del móvil se produjo en 2021, cuando gobernaba en EEUU Joe Biden, ni el Departamento de Seguridad Nacional ni la Policía Nacional han revelado la fecha en la que tuvo lugar el intercambio de información y si fue con Donald Trump en el poder o no. Este traslado, sumado a las recientes reuniones que el embajador estadounidense en Madrid mantuvo con el PP y Vox es en lo que se basa Izquierda Unida para deslizar que, como ha dicho Maíllo, pueda "haber una actuación coordinada por un Gobierno extranjero con dirigentes políticos para desestabilizar el Gobierno de España".