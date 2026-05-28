Así afecta el Bono Joven de Alquiler en la declaración de la renta y cómo tributa

A la hora de presentar la declaración de la renta debes tener en cuenta diferentes aspectos, por ejemplo, las deducciones que te sirven para ahorrar o los ingresos que tributan.

En este último punto siempre surgen dudas, especialmente con las ayudas públicas. Una de ellas es el Bono Joven de Alquiler, destinada a los menores de 35 años que no superan determinados umbrales de ingresos.

La ayuda es de 250 euros al mes y se puede cobrar durante dos años, es decir, los perceptores acaban recibiendo hasta 6.000 euros si cumplen los requisitos. Para ello es necesario pagar un alquiler de hasta 600 euros al mes o de 300 euros al mes si es alquiler de habitación. También puede ser de hasta 900 euros al mes o 450 euros al mes en alquiler de habitación, previo acuerdo de la Comisión de Seguimiento.

Si la estás cobrando, es normal que surja una pregunta: ¿cómo tributa en la declaración de la renta?

Cómo tributa el bono joven de alquiler

La ayuda al alquiler cuenta como ganancia patrimonial en la renta. El ingreso afecta directamente a la base imponible del IRPF. Se añade, por lo tanto, al resto de ingresos, como el sueldo que hayas percibido a lo largo del año.

Lo habitual es que el bono aparezca directamente en el borrador, en el apartado de Ganancias y pérdidas patrimoniales. En cualquier caso, es importante que revises el borrador por si Hacienda no lo ha incluido.

Al contar como ganancia patrimonial y sumarse a la base imponible, es posible que incremente el tipo efectivo de IRPF. Aunque no tiene por qué provocar directamente que la renta te salga a pagar.

¿Y si no estoy obligado a presentar la renta?

No todo el mundo está obligado a presentar la declaración de la renta. Hacienda estipula unos umbrales de ingresos que obligan o no a hacer el trámite:

Con un solo pagador: tienes que presentarla si partes de unos ingresos de 22.000 euros anuales.

tienes que presentarla si partes de unos ingresos de 22.000 euros anuales. Con dos o más pagadores: tienes que presentarla si tus ingresos son superiores a 15.876 euros anuales, siempre y cuando el segundo y los demás pagadores estén por encima de los 1.500 euros.

Sin embargo, en caso de estar percibiendo la ayuda joven al alquiler, la situación cambia. Recibir más de 1.000 euros anuales en ayudas obliga a presentar la renta. El bono joven de alquiler son 3.000 euros anuales si lo cobras completo. Por lo tanto, debes hacer la renta.

Recuerda que si no presentas la renta o lo haces tarde, Hacienda te sanciona. La multa puede llegar a ser de entre el 50% y el 150% de la cantidad que debes ingresar, dependiendo de si la Agencia Tributaria entiende que hay mala fe por tu parte. Tienes hasta el 30 de junio para presentarla.