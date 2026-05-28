La Aemet activa avisos amarillos y naranjas por calor y asegura que las temperaturas son propias del "período más cálido del año" 

Las temperaturas esta semana están siendo especialmente elevadas. Las masas de aire cálido que sobrevuelan la península ibérica y parte de Europa occidental están dejando registros que son impropios de un mes de mayo. En Reino Unido, por ejemplo, están viviendo su mayo más caluroso, con máximas de 35ºC.

La Aemet advierte que los próximos días van a estar marcados por la misma tendencia. De hecho. ha activado el aviso naranja en Bizkaia por altas temperaturas: podrían estar algo por encima de los 37ºC en la jornada de hoy. También hay avisos amarillos en las Vegas del Guadiana, la Ribera del Ebro, el sur de Huesca y la depresión central de Barcelona por calor. Aunque en todos estos casos se considera que el peligro es bajo.

La Aemet también ha señalado que el calor "será propio de la canícula, el período más cálido del año", y que este episodio no tiene un final claro: "Es probable que continúe el calor durante varios días más y, con los pronósticos actualmente disponibles, todavía no se vislumbra una vuelta a la normalidad" ha asegurado en sus redes sociales.

Para el viernes se esperan máximas de 38ºC en Zaragoza y de 37ºC en Badajoz. Las máximas se van a situar por encima de los 30ºC en prácticamente toda la península, sólo en el tercio norte podrían situarse alrededor de los 25ºC.

El panorama será idéntico el fin de semana, con temperaturas más propias del verano que de la primera. Habrá máximas de 39ºC en el interior de Andalucía y de 38ºC en Extremadura y Aragón.

Además, las noches van a ser tropicales en buena parte de la península. Es decir, las temperaturas mínimas estarán por encima de los 20ºC, un registro que ya dificulta el sueño y el descanso. Especialmente cálidas van a ser las noches en Extremadura, el sur de Madrid, Jaén, Toledo o el Valle del Ebro.

Una primavera más cálida de lo normal

En sus previsiones estacionales, la Aemet ya advirtió de una primavera más cálida de lo normal. De momento, la predicción se está cumpliendo, ya que los registros de este mes de mayo resultan más propios de julio y agosto.

Esto no quita que se pueda producir algún período frío, significa que el conjunto de la estación será más cálido.