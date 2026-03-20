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Javier Martínez, experto en energía: "Las medidas del Gobierno rebajarán la factura de la luz unos seis euros para el consumidor medio"
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Javier Martínez, experto en energía: "Las medidas del Gobierno rebajarán la factura de la luz unos seis euros para el consumidor medio"

Un especialista de Kelisto.es analiza cómo evolucionará el precio medio en la factura eléctrica tras el real decreto anunciado tras el Consejo de Ministros

Alberto R. Aguiar
Alberto R. Aguiar
Una factura de la luz rodeada de una calculadora, varios billetes y una bombilla.
El precio de la electricidad, factura de la luz con dinero y bombilla.Getty Images

Uno de los reales decretos aprobados por el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes incluye múltiples rebajas fiscales en el ámbito de la electricidad. Según ha confirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, muchas de ellas en el ámbito de la electricidad. Pero, ¿cómo se trasladan las medidas del Gobierno a la factura de la luz?

Según un especialista en energía, el conjunto de rebajas impositivas supondrán una caída de entorno al 12% en la factura de la luz, "tanto en el mercado libre como en el regulado". Así lo ha explicado Javier Martínez, portavoz de Energía en Kelisto.es: "6 euros al mes para un perfil de consumo promedio (73 euros al año)".

"Las tarifas más baratas del mercado libre ascendían a una media de 52,51 euros al mes y bajan a 46,39 euros; en el caso del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) el descenso del recibo es de los 53,87 euros a los 47,58 euros", ha explicitado el analista.

Qué se puede hacer para ahorrar todavía más con la luz

El Gobierno espera movilizar cerca de 5.000 millones de euros en su recién anunciado Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio. "El decreto incluye la rebaja del IVA al 10% en los hidrocarburos, la electricidad y el suministro de gas natural, así como la rebaja del impuesto a la electricidad del 60% (quedándose en un tipo del 2%) y la supresión del impuesto a la generación", recuerda el especialista.

Con todo, Martínez detalla que los consumidores todavía pueden decidir ciertas cosas para reducir aún más la tarifa a la que tengan que hacer frente. "Podemos ahorrar 73 euros adicionales si nos pasamos de la tarifa regulada a la opción más barata del mercado libre; hay una diferencia del 13% tras el encarecimiento del PVPC por el aumento del coste del gas tras la guerra".

"El mercado regulado se ha encarecido menos de lo previsto inicialmente, gracias a unas condiciones atmosféricas que han permitido un buen desempeño renovable y, por lo tanto, han sacado al gas natural de la casación de precios en la subasta mayorista diaria", ha explicado. "Desde que se desató el conflicto, el precio medio del kWh ha rondado los 0,14 euros, bajando ostensiblemente desde los 0,20 euros de los peores días".

Martínez apunta que el mercado libre ha reaccionado "por ahora" con mucha "prudencia" ante la situación. "Muchas comercializadoras tienen electricidad comprada en los mercados a plazo y no han necesitado subir los precios tras el estallido de la crisis".

De hecho, frente a lo visto en las estaciones de servicio, "a mediados de marzo detectamos incluso rebajas en varias tarifas, fruto de los bajos precios alcanzados en febrero". "Es posible que en las revisiones de las próximas semanas la tendencia cambie, pero en cualquier caso la subida será más suave que en el caso de la tarifa regulada".

"No podemos olvidar, tampoco, que los precios del mercado libre duran un año desde la firma del contrato de suministro; si contamos con una buena tarifa, no nos veremos afectados por el aumento de costes energéticos (pero sí disfrutaremos de las bajadas impositivas)", ha recordado este experto en energía.

Alberto R. Aguiar
Alberto R. Aguiar
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Mi trabajo no es solo contarte las noticias, sino explicarte cómo te afectan o por qué deberían importarte. Me verás escribiendo de todo, pero con especial debilidad por la política, lo social y lo tecnológico.



Andaluz cosecha del 92. Vamos, como Curro de la Expo de Sevilla. Nací en Algeciras pero he vivido y trabajado en Málaga, Ceuta y, desde hace ya unos cuantos años, Madrid. Estudié Periodismo en la Universidad de Málaga y tengo un Máster en Periodismo Multimedia Profesional por la Complutense de Madrid.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de lo que me echen: ya he vivido unos cuantos eventos históricos. Tengo, eso sí, especial sensibilidad por temas relacionados con cómo la tecnología impacta en la sociedad: ciberseguridad, nuevas tendencias, grandes plataformas. 

 

 

Por supuesto, siempre tengo un ojo puesto en lo que pasa en el Congreso y en el Consejo de Ministros para explicar cómo las decisiones que toman los políticos nos afectan en el día a día. Y el otro ojo puesto en la calle, donde siempre debe estar el periodismo.

  

Mi trayectoria

Graduado en Periodismo por la Universidad de Málaga, aprendí de nuevas narrativas digitales con un Máster de la Complutense de Madrid. Pero donde me he bregado y convertido en el periodista en el que soy ha sido trabajando durante más de diez años en medios locales, especializados y generalistas.

 

 

Hice periodismo de investigación en una revista local de Málaga, fui responsable de web en El Faro de Ceuta, cubriendo la última hora en la ciudad autónoma. Aprendí de economía y finanzas en Bolsamanía para dar después el salto a la edición española de Business Insider, donde me convertí en editor de Política y reportero de Ciberseguridad: siempre atento a la industria, siempre atento al conflicto. Ahí fue cuando gané el VII Premio de Periodismo de Ciberseguridad que da la empresa ESET.

 

Antes de llegar a El HuffPost asumí durante meses la responsabilidad de coordinar a un equipo de jóvenes periodistas en el diario La Razón. Y ahora estoy aquí, con ganas de ayudarte a comprender la actualidad como un especialista.

 

 

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