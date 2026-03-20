Rebaja en los impuestos a la electricidad: así bajará la factura de la luz con el plan aprobado por el Gobierno

El Gobierno ha aprobado finalmente su paquete de medidas anticrisis contra la guerra de Irán. Lo ha hecho en un Consejo de Ministros tan extraordinario como eléctrico, que comenzó con más de dos horas de retraso. Finalmente, el Ejecutivo ha sacado adelante un Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio que incluye múltiples rebajas fiscales en el ámbito de la electricidad, según ha anunciado Pedro Sánchez.

Entre las medidas del Gobierno anunciadas este viernes se ha puesto sobre la mesa la esperada rebaja del IVA de la luz, del 21% al 10%. Supone el mismo descenso que se vivió en 2021 y que se acabó prorrogando hasta tres años consecutivos. Además, Sánchez también ha anunciado que rebajará el impuesto a la energía a su tipo mínimo, también igual que cuando en 2021: cae del 5,1% actual al 0,5%.

El real decreto que ha presentado el Gobierno centrado en medidas fiscales (hay otro también aprobado, pero sobre vivienda) también topa el precio máximo del butano y prohíbe el corte de suministros esenciales a los hogares más vulnerables. También se suprime temporalmente el impuesto a la generación, que tasaba con un 7% los ingresos que reciben las eléctricas por generar electricidad.

Con todo esto sobre la mesa, la pregunta es obligada. ¿Qué ahorro supone para los ciudadanos? En 2021, el Gobierno estimó que la reducción del IVA en la luz iba a hacer que la factura eléctrica fuese seis euros más barata. Fue una época complicada en términos inflacionarios: a pesar de las medidas, la inflación en 2021 pasó del 3,1% al 8,4% en 2022, porque también comenzó la guerra en Ucrania e intervinieron muchos más factores.

Qué impuestos eléctricos bajan

El IVA no es el único gravamen que el Consejo de Ministros ha decidido intervenir en materia energética. Además de rebajar el IVA de la luz y del gas del 21% al 10%, se ha aprobado una rebaja del impuesto especial sobre la electricidad y suspendido temporalmente el impuesto sobre el valor de la producción energética.

No es la primera vez que se toman estas medidas. Tras el shock que provocó la pandemia del coronavirus, el Ejecutivo de Sánchez aprobó reducir temporalmente el IVA de la luz del 21% al 10%. Finalmente esa medida se fue prorrogando hasta que acabó decayendo en 2025, lo que supuso que la factura de la electricidad en muchos hogares españoles pudiese aumentar hasta un 13% según cálculos que entonces hizo la OCU.

Por otro lado, el impuesto a la electricidad, indirecto y redondeando a un gravamen del 5% sobre el suministro y el consumo (lo pagan los clientes finales en la factura) también disfrutó de un amplio descuento desde mediados de 2021. Se redujo a un tipo reducido del 0,5% que luego volvió a escalar trimestralmente en 2024 (primero al 2,5%, luego al 3,8% y por último al 5,1% vigente).

Mientras que este impuesto sobre la electricidad lo pagan los usuarios en la factura de la luz, existe otro impuesto, conocido coloquialmente como el impuesto a la generación. Grava con un 7% los ingresos que reciben las eléctricas por producir la energía y se trata de un tipo con fines medioambientales. Este impuesto a la generación ya ha vivido múltiples rebajas o suspensiones en el pasado.

Y no solo por la pandemia. El Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE, su nombre técnico) ya vivió una suspensión temporal durante medio año, entre finales de 2018 y principios de 2019. Luego en 2021, ya a raíz de las causas económicas de la pandemia, se implantó una exención al gravamen que acabó prorrogándose hasta 2024, cuando recuperó su valor.

Cómo afectará al bolsillo y al Estado la rebaja fiscal

El efecto más inmediato cuando el Gobierno anuncia rebajas fiscales es el evidente: el Estado pierde ingresos. En 2021, las rebajas fiscales (a los combustibles, a la luz, etc) Hacienda dejó de ingresar 1.605 millones de euros. La cifra pudo llegar bastante más lejos. Entonces, el Gobierno incorporó a la batería de iniciativas otros aspectos como una bonificación al litro de combustible o una rebaja al IVA de los alimentos.

El Banco de España considera que todas aquellas medidas que se incorporaron entre 2021 y 2024 pudo tener un impacto de entre 48.000 y 57.000 millones de euros. Pero más allá de lo que deja de ingresar Hacienda, estas medidas impactan directamente en el bolsillo de los usuarios. La OCU estimó que la factura de la luz subiría un 13% a partir de 2025, cuando se irían retirando las rebajas fiscales a la electricidad.

Muchas de aquellas rebajas sí contuvieron la inflación, aunque no se puede obviar que entonces también el Banco Central Europeo estuvo subiendo los tipos de interés, por lo que intervinieron más factores. De hecho, Facua denunciaba hace apenas unos días que cuando el Gobierno bonificó el litro de combustible algunas estaciones de servicio subieron precios indistintamente.

En las últimas horas sindicatos de técnicos de Hacienda como Gestha considera que las medidas conocidas serían como poco "ineficientes", ya que "las bajadas generalizadas de IVA a la electricidad son regresivas". Benefician más a quienes más tienen y más consumen que a los consumidores menos pudientes.