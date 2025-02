Jordi Évole abre Twitter, ve lo de Miguel Ángel Rodríguez y no se corta en responder: "Me parece bochornoso"

El presentador y periodista, Jordi Évole, no ha tardado mucho tiempo en responder a los tuits que ha publicado el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodriguez, durante la emisión, este domingo, del último programa de Lo de Évole, donde a través de una entrevista al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, han analizado cómo fue la gestión de la pandemia en España y los protocolos aplicados en las residencias de mayores de la comunidad madrileña, en las que perdieron la vida 7.291 personas.

El intercambio de mensajes ha empezado, precisamente, tras la emisión del testimonio de cuatro familiares de personas muertas durante la pandemia en residencias madrileñas, que ha denunciado la falta de atención y los impedimentos para trasladar a los ancianos a hospitales. En el fragmento de vídeo, que Évole ha compartido en la red social 'X' junto al mensaje: "Testimonios de algo que no se debe olvidar", esas cuatro personas han relatado la desesperación vivida hace cinco años por no poder hacer nada por sus seres queridos.

"Mi madre tenía 88 años y la última vez que la vimos fue el sábado anterior al cierre de las residencias en marzo de 2020 y fue un día normal. A partir de ahí se inició la pesadilla. La pesadilla era el no saber absolutamente nada. Obtener información en la residencia se convirtió en el momento agónico del día. Pero lo peor vino después. Lo peor fue cuando recibimos la llamada de la doctora de la residencia diciéndonos que mi madre había contraído el COVID", explica el primero de los cuatros testimonios que se ven en el vídeo.

"El médico nos insistió en que no podían trasladarle porque había un protocolo que había llegado a la residencia donde se decía que las personas que tenían algún deterioro físico o cognitivo no podían llevarles al hospital", dice la siguiente familiar. "Si lo hubiese sabido, hubiese podido sacar a mi madre y no me dieron la oportunidad" y "a todos nos queda la misma sensación de que nos engañaban, de que nos mentían y de que no nos decían toda la verdad", añaden otros dos hombres que perdieron a un familiar en una residencia.

Rodríguez, lejos de mostrar empatía, respondió con un tuit en el que ponía en duda la veracidad de los testimonios: "Si estos testimonios nos dan su nombre, comprobaremos si es verdad y cuántas veces al año visitaban a sus familiares. No vaya a ser que es mentira". La insinuación de que los familiares podrían estar mintiendo y la referencia a la frecuencia de sus visitas desataron una ola de indignación en redes sociales.

Lejos de quedarse callado, Évole respondió con una frase que ya ha utilizado Rodríguez en otras ocasiones: "P’alante. Pendientes de #LoDeAyuso". La expresión "P’alante" es la misma que el jefe de gabinete de Ayuso ha repetido cada vez que ha hablado sobre la investigación por la supuesta filtración de datos personales del novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador. Además, Évole recordó que el programa ha intentado entrevistar a Ayuso en varias ocasiones, sin éxito.

Rodríguez insistió poco después con otro tuit en el que aseguraba haber verificado que "la primera señora que sale en #LoDeSimón no tenía a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid". De nuevo, el periodista le respondió de forma contundente: "Me parece bochornoso estar contestando este tuit a estas horas. Ojalá un día recibas en tu despacho a la persona a la que acabas de calumniar. Lo que estás haciendo es impropio de alguien que ocupa tu cargo. Mientes, Miguel Ángel Rodríguez".

El cruce de mensajes ha provocado numerosas reacciones, entre ellas la del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, que ha sido tajante: "Qué montón de basura eres, Miguel Ángel". El periodista Manuel Rico también ha intervenido desde otra red social, desmintiendo la afirmación de Rodríguez y asegurando que la madre de la mujer en cuestión falleció en una residencia de Getafe en abril de 2020. "Este individuo miente. Me ahorro calificativos, pero los hay", escribió Rico.

El programa de Évole ha revivido el debate sobre la gestión de la pandemia en Madrid y la falta de atención a los mayores en residencias. La emisión ha contado con Fernando Simón y Salvador Illa como invitados principales. Simón ha afirmado que le resulta "difícil de entender" que se aplicaran esos protocolos en la Comunidad de Madrid, mientras que el ahora president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconocido que le ha "decepcionado mucho" la corrupción que ha rodeado la crisis sanitaria.

La emisión ha puesto sobre la mesa testimonios que, cinco años después del inicio de la pandemia, siguen pidiendo justicia. Mientras tanto, desde el entorno de Ayuso, las respuestas han sido descalificaciones y ataques personales que han vuelto a encender la polémica.