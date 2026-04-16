Jorge Serrano Paradinas, investigador: "El 86% de las personas que se van a acoger a la regularización extraordinaria son hispanoamericanas"

Detrás de cada número hay una historia, pero la frialdad de la estadística también puede ayudar a entender la envergadura de la regularización extraordinaria de migrantes que el Gobierno de España ya ha puesto en marcha, después de que el Consejo de Ministros aprobara el decreto este martes. La medida impactará al grueso de la población migrante que no tiene papeles en regla y desean regularizar su situación, por lo que el Ejecutivo estima que se podría alcanzar a más de medio millón de personas.

Sin embargo, según Funcas, la población "irregular" en España alcanzó en 2025 la cifra de 840.000 personas, "lo que representaría el 17,2% de la población extranjera procedente de países no comunitarios". El número de migrantes sin papeles en 2017 era de 107.000, por lo que las estimaciones de Funcas hablan de un crecimiento exponencial y una "escasa planificación de la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen de inmigrantes que se reciben ni sus características".

Si la población extranjera en situación regular en España era cercana a las 10 millones de personas el año pasado, esto quiere decir que el 9% de ellas no estaban regularizadas. Pero Funcas no es la única entidad o institución que realiza estimaciones. La Fundación para la Ciudadanía Global ha compartido ahora sus propios cálculos. Esta entidad, dirigida por el ingeniero e investigador social Jorge Serrano Paradinas, hace además estimaciones concretas sobre la eficacia de la medida del Ejecutivo.

La Fundación para la Ciudadanía Global coge los datos del INE y los cálculos de Funcas para concluir que la regularización extraordinaria de migrantes tendrá una eficacia del 60%: es decir, seis de cada diez migrantes en situación irregular podrán regularizar sus papeles. El director general de esta entidad, Serrano Paradinas, además explica que "el 86% de las personas que se van a regularizar son hispanoamericanas".

Colombianos, peruanos y hondureños: las nacionalidades que más verán regularizaciones

La nacionalidad más prevalente en la población migrante residente en España es la marroquí, con más de un millón de ciudadanos viviendo aquí. Sin embargo, el porcentaje de población irregular frente al total de los marroquíes residiendo en España es ínfima, de tan solo el 2%. Después de los marroquíes son los colombianos el mayor número de migrantes, con 978.000 personas.

Sin embargo, se da la circunstancia de que el 30% de los colombianos que viven en España lo hacen sin sus papeles en regla, cerca de 290.000 personas. Por esa razón se espera que la mayoría de trámites en esta regularización extraordinaria impacte en colombianos, en un total de 170.000 personas.

De las 503.000 personas que disfrutarán de su regularización, según la Fundación para la Ciudadanía Global, la mayoría serán colombianos, peruanos (60.000), hondureños (50.000) o venezolanos (35.000), seguidos de paraguayos (30.000), argentinos (25.000) o nicaragüenses (17.000). La mayoría, "hispanoamericanos". Desde este jueves ya se pueden iniciar los trámites en línea y a partir del lunes 20 de abril se abrirán las ventanillas físicas.

La ministra de Migraciones, Elma Saiz, prometió el pasado martes que se había preparado todo para que nadie que cumpla los requisitos vaya a tener problemas con los plazos, ya de por sí muy ajustados. Precisamente los registros de Google ya dan cuenta de cómo la regularización capta la atención y el interés de muchos ciudadanos en España: es un término cada vez más buscado.