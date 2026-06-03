La genial reacción de José Luis Sastre al ver que un texto suyo ha salido en un examen de la PAU

El periodista de la Cadena SER José Luis Sastre ha valorado durante el Mapa de los sonidos del programa del Hoy por hoy el hecho de que las comunidades autónomas de Murcia o Castilla y León pusieran en el examen de Lengua y Literatura un texto escrito en El País por el propio comunicador y les hicieran varias preguntas al respecto.

Sastre ha aprovechado para pedir perdón a los alumnos y tanto él como la presentadora del programa, Àngels Barceló, han comenzado a hablar de la PAU. De hecho, la propia conductora le ha leído parte del texto que habían cogido y las preguntas que habían hecho al respecto.

"Escucha esto: 'Es la comida y, a la vez, es todo lo demás. Son los ultraprocesados, en cuyos efectos sobre la salud han coincidido ahora varios estudios. No es un problema que esté en la nevera: en la nevera es donde uno lo ve mejor'", ha leído.

Ahí ha comenzado Barceló a leer las primeras preguntas. "Resuma el texto indicando el tema, la tesis y las ideas principales", ha relatado respecto a la primera, a lo que ha añadido valorando que "a veces a Sastre se le va la cabeza y no sabes hacia donde iba o te acabas de leer el artículo y no sabes qué me quiere decir, pues los pobres chavales tienen que decir las ideas principales".

Respecto a la segunda pregunta, esta consistía en realizar "un comentario crítico del texto", mientras que la tercera era "reconocer en el texto el elemento formal que aparece en las palabras o fragmentos subrayados y justifique su opinión". "¿Tú crees que me han dado cera?", le ha preguntado a Barceló el autor del texto, mientras ambos se reían diciendo que era complicado y que iban a suspender.

Finalmente, Sastre ha acabado deseando "mucha suerte a los alumnos" y pidiendo que "ojalá que esto sean buenas noticias". "A partir de ahora cuando escribas textos hazlos pensando en los alumnos que al año siguiente tienen las PAU", le ha terminado bromeando Barceló.