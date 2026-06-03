Alberto San Juan compara los Goya del 'No a la guerra' con los de este año repara en un detalle no menor

Willy Toledo y Alberto San Juan en la gala de los Goya del 2003 marcada por el 'No a la guerra'.

Los premios Goya de 2026 han estado marcados por las reivindicaciones contra la guerra de Irán iniciada por Israel y por Estados Unidos y contra el genocidio en Palestina provocado por Israel.

Alberto San Juan ha estado en el podcast de Watif para hablar de cómo ha visto los premios de este año en comparación con los que presentó él con Willy Toledo en el año 2003, los llamados Goya del 'No a la guerra'.

En estos premios, los artistas que recogieron los galardones soltaron soflamas sobre el 'No a la guerra' y sobre la tragedia del Prestige, el petrolero que se estrelló contra las costas de Galicia.

Rigoberta Bandini y Luis Tosar fueron los encargados de presentar la gala de este año y, en palabras del propio San Juan, ellos fueron "muchísimo más representativos" que Willy Toledo y él.

"Nos autocensuramos como totalmente sumisos. Lo que pasa es que en aquella ocasión fue espontáneamente la gente que salió a recoger premios los que decidieron expresarse y resulta que estaban expresando un sentimiento colectivo muy extensivo que era el 'No a la guerra'", ha señalado sobre los premios de 2026 y los de 2003.

Todo cambia en 2008

El actor ha reflexionado sobre la situación que se vive en España y en el mundo desde al año 2008: "Los ropajes democráticos ya no nos son tan útiles y ahora vamos a emplear la violencia directa como propone este salvaje que ha ganado la primera vuelta en Colombia".

"El otro día le oí diciendo los bandidos que no se rindan les daremos de baja. Eso quiere decir asesinar", ha añadido San Juan sobre Abelardo de la Espriella, ganador de la primera vuelta en Colombia.

Ha añadido San Juan que la propuesta del sistema, "de los dueños del capital", es un modelo como el que propone Abelardo de la Espriella en Colombia o Trump en Estados Unidos con la presencia de las fuerzas del ICE que cometen asesinatos extrajudiciales.