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Mueren cinco policías forales navarros en un accidente en Gipuzkoa
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Mueren cinco policías forales navarros en un accidente en Gipuzkoa

Los agentes viajaban en una furgoneta y colisionaron contra un camión cisterna.

EFE
PAMPLONA NAVARRA, SPAIN - JULY 13: Foral police watch the bullring minutes before the seventh and penultimate running of the bulls of the San Fermin 2022 fiestas of the Don Victoriano del Rio Cortes ranch on July 13, 2022, in Pamplona, Navarra, Spain. The festivities in honor of San Fermin, patron saint of Navarre, begin on July 6 with the traditional chupinazo and continue until July 14 with the chanting of 'Pobre de mi' (Poor me). During its course there are a total of eight running of the bulls that begin every day at eight o'clock in the morning. In addition, the City Council has prepared a repertoire of concerts, open-air dances, fireworks, exhibitions, street entertainment and activities for citizens and visitors. This festival, which attracts millions of visitors every year for its festive atmosphere and its popular running of the bulls, has been declared of International Tourist Interest. (Photo By Eduardo Sanz/Europa Press via Getty Images)
Agentes de la Policía Foral navarra.Eduardo Sanz/Europa Press via Getty Images

Cinco policías forales navarros han muertos este miércoles en un accidente en la autopista AP-8, en Elgoibar (Gipuzkoa), tras colisionar su furgoneta contra un camión cisterna, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El siniestro se ha producido sobre las 9:15 horas por causas que aún se desconocen. El conductor del camión ha resultado herido y ha sido trasladado a un centro hospitalario.

Los cinco ocupantes de la furgoneta han fallecido como consecuencia del impacto, según han certificado los servicios sanitarios desplazados al lugar.

Tras el accidente, la autopista ha quedado totalmente cortada al tráfico y se han generado importantes retenciones en la zona, donde la circulación está siendo desviada por la AP-1.

La Ertzaintza ha puesto en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias del fatal accidente. 

EFE
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