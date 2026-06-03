Mueren cinco policías forales navarros en un accidente en Gipuzkoa

Cinco policías forales navarros han muertos este miércoles en un accidente en la autopista AP-8, en Elgoibar (Gipuzkoa), tras colisionar su furgoneta contra un camión cisterna, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El siniestro se ha producido sobre las 9:15 horas por causas que aún se desconocen. El conductor del camión ha resultado herido y ha sido trasladado a un centro hospitalario.

Los cinco ocupantes de la furgoneta han fallecido como consecuencia del impacto, según han certificado los servicios sanitarios desplazados al lugar.

Tras el accidente, la autopista ha quedado totalmente cortada al tráfico y se han generado importantes retenciones en la zona, donde la circulación está siendo desviada por la AP-1.

La Ertzaintza ha puesto en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias del fatal accidente.