José Luis Sastre da en el clavo a la hora de analizar lo que está ocurriendo en Torre Pacheco

El periodista y presentador en verano del programa Hoy por hoy, de la Cadena Ser, José Luis Sastre, ha analizado este martes la ola de violencia xenófoba que está azotando la localidad murciana de Torre Pacheco. En este municipio, desde hace varios días, se han producido ataques de ultras y hostigamiento a la población magrebí después de la denuncia de una paliza a un anciano por parte de tres hombres de nacionalidad extranjera.

En su monólogo inicial, Sastre se ha preguntado "cómo y por qué cala el discurso que señala a la inmigración" en nuestro país. "¿Por qué pedir deportaciones masivas da votos? ¿Por qué no se habla de las modelos de convivencia que funcionan?. ¿Por qué los datos no bastan, por mucho que desmonten la relación entre migración y delincuencia?. El auge de la extrema derecha implica que muchas personas pasan a confiar en esos partidos porque creen en ese mensaje. Vox es la primera fuerza entre los hombres jóvenes", ha señalado Sastre.

El periodista ha puesto como ejemplo la intervención en el mismo programa del alcalde de localidad, que aseguró "sin datos" que un grupo de migración estaba trayendo "más delincuencia" a Torre Pacheco.

"¿Por qué cala este discurso? ¿Cuánto tiene que ver haber gobernado con estos partidos? ¿O el hecho de crear campañas basadas en el 'nosotros o la ultraderecha'? ¿Cuánto los casos de corrupción, que impulsan el discurso de la antipolítica?", se pregunta el periodista.

Para Sastre, hacerse estas preguntas es totalmente lícito. Pero no tolerar estos episodios de violencia que hemos visto en Torre Pacheco durante estos últimos días. "Todo el mundo quiere que se juzgue a los culpables que agredieron a un anciano, pero no que se castiguen a quienes no lo son. ¿Qué idea de justicia ampara o comprender a los que salen a cazar gente por su origen? Después de las cacerías, ¿qué será lo siguiente?", ha incidido.

Finalmente, Sastre ha señalado que a menos que se tenga un interés en que la tensión persista, "no parece que haya otra salida más que condenar la violencia y contribuir a cortar esto de raíz".