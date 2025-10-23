Juanma Moreno dice desconocer si Amama tiene "vínculo" con el PSOE y afirma echar "de menos una actitud colaborativa y constructiva"

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha pasado al ataque durante la mañana de este jueves contra la Asociación de mujeres con cáncer de mama (Amama), la que está protagonizando las mayores movilizaciones, protestas y reclamaciones a la administración por los fallos en el cribado de las mamografías.

En este sentido, el presidente autonómico ha dicho en el Parlamento andaluz que echa "de menos una actitud colaborativa y constructiva" por parte de la asociación. Asimismo, ha lamentado que Amama haya rechazado, según él, el diálogo con su Gobierno, y ha criticado que prefiera "ir a manifestarse" a las puertas del Palacio de San Telmo.

Pero el presidente ha ido más allá, y ha deslizado la duda de si Amama y el PSOE andaluz tienen algún tipo de "vínculo". Sin embargo, al mismo tiempo ha asegurado tener el "máximo respeto" por la asociación y sus afiliadas, a las que ha ofrecido acudir al Palacio de San Telmo para hablar con él.

Esta invitación, asegura Moreno, ya fue realizada hace unos días, cuando abrió "sus puertas" y su "despacho, prácticamente unos días después de tener conocimiento de los problemas de la información del cribado" de cáncer de mama. Sin embargo, ninguna representante ni afiliada de la asociación se personaron.

Por todo esto, Moreno Bonilla asegura que las afiliadas de Amama han decidido "no querer dialogar, hablar y tener una relación fluida con nosotros", y ha insistido en que hasta ahora, "desgraciadamente han optado por otra vía, que no es la correcta".

La presidenta de Amama responde a Moreno Bonilla

Unos minutos después de estas declaraciones, la presidenta de la asociación Amama, Ángela Claverol, ha entrado en directo al programa de La 1, Mañaneros 360, donde ha sido preguntada acerca de estas declaraciones de Moreno Bonilla. Su respuesta ha sido muy contundente y lamentado tener que defenderse de "acusaciones impropias" por parte del Ejecutivo andaluz.

Asimismo, ha señalado que no iban a acudir a una reunión de la que desconocían "los temas que se iban a tratar". "Entiendo que ellos tienen mucha prisa por apagar el incendio, pero nosotras tenemos otras prioridades, como es que traten a las mujeres y se resuelva el asunto lo más rápido posible".

Respecto a las 'acusaciones' del PP andaluz respecto a su vínculo con el PSOE, Claverol ha mostrado gran indignación, y asegura tener "fotos también con el PP. Con todos los que nos han apoyado en algún momento. Es una acusación torticera", ha asegurado.