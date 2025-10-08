El caos del caso de las mamografías sacude Andalucía y alcanza a toda España: cronología y respuestas

Varios miles de personas, en su mayoría mujeres, se han manifestado este miércoles ante la sede principal del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El escándalo surgido a raíz de los problemas con las pruebas de cáncer de mama de, se calcula, cerca de 2.000 pacientes en Andalucía ha desatado una ola de respuestas en la Junta y en toda España. La crisis surgida en el Gobierno de Juanma Moreno ha alcanzado este miércoles una nueva dimensión con la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, y el anuncio de una "renovación profunda del sistema sanitario" andaluz, cuyo eco ha llegado al Ministerio de Sanidad y al resto de comunidades.

Estas son las claves de un problema que ha devuelto a las pacientes de cáncer de mama y otros tipos, así como a la gestión de la sanidad pública, al centro:

Cómo empezó todo

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama Amama comenzó a recopilar casos de mujeres andaluzas que no habían recibido aviso de que sus mamografías no habían sido concluyentes. El 28 de septiembre, Radio Sevilla, de la Cadena SER, informaba de que había hablado con un grupo de mujeres a las que el SAS, el Sistema Andaluz de Salud, había tardado “meses y en algún caso hasta un año en comunicarles que debían repetirse una mamografía o complementarla con una ecografía. Un año a contar desde que el radiólogo ordenó las pruebas. Pruebas que han confirmado el cáncer”.

Más aún; algunas ni siquiera habían recibido esa llamada porque su informe "no era urgente" y se enteraron de que necesitaban una prueba complementaria “al pedir una nueva mamografía que le correspondía después de dos años, como está establecido en el programa de detección precoz”.

¿Qué explicaciones dio entonces la aún consejera?

"No se trata de un error informático, sino de una limitación detectada en el circuito que ha afectado a la accesibilidad de manera puntual”, recogía esa información de la Radio Sevilla.

El 1 de octubre, Àngels Barceló contó en Hoy por Hoy de la SER que la emisora tenía constancia de decenas de casos de afectadas y entrevistó a Rocío Hernández, quien lamentó la situación, que tildó de “error de comunicación”. Se comunicaban los resultados positivos y los negativos, pero la notificación de resultados dudosos, explicó, no estaba automatizada, lo que generó una especie de mal limbo, del que se sospecha que ya se conocían casos en 2024.

Sonada fue su petición de que “esta manipulación del sistema sanitario público en Andalucía deje de hacerse", aunque no precisó a qué se estaba refiriendo.

Primeras medidas: de revisión del circuito a "veremos quién está detrás"

En esa entrevista, Hernández se comprometió a que se revisaría el circuito y al poco se habilitó un buzón de contacto para posibles afectadas.

La Junta estimó que unas 2.000 mujeres requerirían revisión clínica de sus estudios y apuntó que serían contactadas individualmente. Posteriormente se activó un circuito preferente para estas mujeres y Juanma Moreno anunció la puesta en marcha de una auditoría del sistema.

"Una vez que hayamos corregido la situación, que es lo primero, veremos quién está detrás”, afirmó el 3 de octubre el presidente de la Junta. “Hay un director general, hay un jefe de servicio, hay una consejera, un viceconsejero, y a partir de ahí, lógicamente, tomaremos decisiones en cuanto a las responsabilidades políticas ", agregó.

“No voy a dimitir, sería lo fácil, mi responsabilidad es mejorar el sistema”, había dicho la que aún era su consejera. Cinco días después, la historia es otra.

Urgencia pero con tiempo: Andalucía se da hasta el 30 de noviembre para arreglarlo

Pero sí lo hizo. O sí lo ha hecho, en presente perfecto, porque la dimisión de Rocío Hernández supone, hasta ahora, la última reacción de una Junta que se ha dado un plazo límite para arreglar sus problemas con los cribados. En palabras de la portavoz, el plan de choque mira al 30 de noviembre para haber rehecho las pruebas fallidas.

El plan no es solo una fecha al aire. La portavoz Carolina España ha adelantado la contratación de 119 profesionales sanitarios a repartir en las distintas unidades especializadas hospitalarias para cubrir todos los turnos, incluyendo fines de semana y festivos y siempre dentro del sistema público de salud. Todo ello, además, estará sustentado por una subida presupuestaria de alrededor de 12 millones de euros con los que atender a pacientes que, aseguraba la portavoz, ya están recibiendo las llamadas con nuevas citas.

El grueso de las mujeres contactadas se concentran en torno al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se ha contactado con hasta 1.800 mujeres para "informarles de que en siete u ocho semanas tendrán su revisión".

De los 119 sanitarios, detallaba EFE, 65 serán facultativos especialistas en radiodiagnóstico, 20 enfermeras, 18 técnicos especialistas en radiodiagnósticos y 16 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería.

Una tormenta política y social contra la Junta

Conocido el escándalo, era cuestión de tiempo que comenzara la rueda de petición de dimisiones. Durante días, la oposición de Juanma Moreno se ha lanzado contra un Ejecutivo que veían superado, repartiendo culpas entre la consejera y el propio presidente... y a menos de un año de las elecciones autonómicas.

"Estamos hablando de un Gobierno que sabía perfectamente desde hace años lo que estaba ocurriendo con el cribado de cáncer de mama", espetaban fuentes del PSOE-A, que inicialmente apuntaba contra la consejera y, sabida su dimisión, mira ahora hacia Moreno Bonilla. A él ha venido exigiendo Vox su dimisión desde el minuto uno, considerando al político nacido en Barcelona como "el principal responsable de este desastre". Y, de paso, la formación de Abascal dejaba una reflexión idéntica a la de la ministra de Sanidad, Mónica García. Unos y otra consideran que lo ocurrido con las mamografías fallidas "es la punta del iceberg". De Despeñaperros para arriba, el Gobierno central y otras fuerzas progresistas tampoco han perdido oportunidad de reprochar al PP andaluz el "escándalo" de poner en peligro a miles de mujeres.

El mayor ruido, empero, no ha llegado de ningún parlamento, sino de las calles. En ellas, y bajo los llamamientos de Amama, miles de personas se han venido movilizando en Sevilla y otras plazas andaluzas para exigir la dimisión de ambos. Conocida la renuncia de la consejera de Salud una semana después de que todo estallara, la asociación cree que llega “tarde”.

"Moreno Bonilla fuera de Sevilla", "Menos cofradías, más mamografías" o "no son casos, son vidas", han sido algunos de los reclamos sociales de las últimas horas. En ellas la presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha exigido actuar "ya", porque "dos meses es tarde" para muchas pacientes de cáncer. "Han puesto en grave riesgo la vida de miles de mujeres. Estamos ante uno de los mayores escándalos y catástrofe de la sanidad pública andaluza", añadía visiblemente emocionada.

Sanidad, más allá del cáncer de mama: pide datos del de colon y cérvix

El alcance de los hechos superó rápidamente la geografía andaluza. Tras días de creciente ruido político y sanitario, este mismo miércoles el Ministerio de Sanidad ha dado el paso de pedir datos a todas las comunidades de sus cribados de cáncer de mama, colon y cérvix en los últimos cinco años.

El objetivo que persigue la ministra, Mónica García, es "garantizar que funcionan como tienen que funcionar" y bajo la convicción de que 'lo de Andalucía' es esa "punta del iceberg" del modelo sanitario del PP, que también ve Vox.

Lo ha hecho en un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud donde ha pedido a los consejeros un seguimiento "exhaustivo" no sólo del cáncer de mama. Sanidad incluye los de colon y cérvix por ser los otros que "tienen evidencia científica más que sostenida para ser previsibles y para tener un diagnóstico precoz" y ante las diferencias de cumplimiento de las distintas autonomías.