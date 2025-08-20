Juanma Moreno reaparece e intenta explicar su ausencia durante los incendios: "No voy a ir a hacerme una foto"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reaparecido este martes en Málaga después de varios días ausente pese al incendio en la Mezquita de Córdoba y algunos fuegos que se desataron en su Comunidad Autónoma. Situaciones de emergencia que no propiciaron sin embargo el regreso de las vacaciones del presidente andaluz, quien no ha ofrecido información sobre dónde ha estado todos estos días.

Su sonada ausencia, de hecho, ha sido motivo de crítica en las redes sociales y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha publicado diferentes mensajes en X (antes Twitter) resaltando que Moreno Bonilla no ha estado en la prímera línea de ambas situaciones.

Esta martes, a preguntas sobre dicha polémica, Moreno Bonilla ha subrayado que está "siempre a disposición del comité de coordinación del Infoca (Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía)", que solicita su presencia "cuando la considera necesaria", y se mantiene "permanentemente informado".

En Tarifa se "salvaron" las casas, no se produjo "un daño ecológico irreparable", y el incendio "se estabilizó en menos de 24 horas", por lo que la dirección del Infoca le dijo que "no hacía falta" su presencia.

"No voy a ir a hacerme una foto. Intentamos ser serios y no estorbar. Estoy siempre pendiente y, cuando se pide mi presencia, soy el primero en estar", ha insistido.

Sobre su ausencia en el incendio de la Mezquita de Córdoba, ha señalado que estuvo en contacto con el obispo y el alcalde de esa ciudad, que le dijo que "no hacía falta". "Uno debe estar donde lo necesitan, y poner los medios. No soy partidario de hacerme fotos gratuitas en situaciones complejas", ha añadido.

Finalmente, en relación con los mensajes del ministro Óscar Puente en redes sociales, el presidente andaluz ha afirmado que, "cuando uno tiene mucho tiempo libre, a veces lo dedica a los 'hobbies' que uno tiene".

"El ministro tiene el 'hobby' de tuitear y mucho tiempo libre. Me gustaría que dedicara el tiempo a los problemas de conexiones ferroviarias, a la falta de infraestructuras y a la cantidad de familias que han visto rotas sus vacaciones por un tren que no llegó a tiempo. Menos tuits y más trabajar".