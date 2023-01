Castilla y León inadmite el requerimiento del Gobierno y dice que respetará la ley del aborto

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el Ejecutivo regional ha acordado inadmitir el requerimiento del Consejo de Ministros sobre el protocolo para embarazadas y ha argumentado que no se ha producido ningún acuerdo en este sentido que vulnere la legislación vigente.

En concreto, con el informe favorable de los servicios jurídicos, la Junta de Castilla y León y emitido un escrito de contestación al Gobierno central en el que se insistió en "la inexistencia del objeto sobre el que versa el requerimiento" y señala que el Estado "pretende ampararse en declaraciones políticas que son completamente ajenas a la aprobación de normas", en relación a las explicaciones del vicepresidente, Juan García-Gallardo, sobre este protocolo que él denominó 'provida'.

Además, la Junta asegura que su función será mejorar las prestaciones para las mujeres embarazadas "en un contexto de claro cumplimiento de la legislación nacional vigente, de la cartera de servicios existentes y de los protocolos sanitarios". En este aspecto, Fernández Carriedo ha negado que los médicos estén obligados a informar a las embarazadas sobre la posibilidad de escuchar el latido del feto o hacerse una ecografía en 4D. "No se va a obligar a ninguna decisión a los profesionales sanitarios, queremos mejorar las condiciones y los recursos de los que disponen", ha afirmado.

Sin embargo, el portavoz no ha asegurado de qué manera comunicarán a los sanitarios sobre dichas nuevas prestaciones. "Ellos saben los medios con los que cuentan", se ha limitado a decir.

Por último, el portavoz ha señalado que la coalición que forman PP y Vox no peligra. "Las coaliciones siempre son complejas, pero el mensaje de las personas que viven de Castilla y León ha sido claro: que podamos gobernar juntos. Somos dos partidos distintos pero hay cosas en las que nos ponemos de acuerdo y mi experiencia me dice que estamos haciendo cosas útiles". Y en referencia a un adelanto electoral, Carriedo ha asegurado que eso es una competencia del presidente Mañueco y que él no se pronunciará al respecto.

El Gobierno urge a contestar al requerimiento

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno , Isabel Rodríguez EFE

Por su parte, el Gobierno central ha pedido "rigor" al Ejecutivo de Castilla y León y lo ha urgido a contestar al requerimiento que le ha hecho sobre el protocolo de gestación, apuntando que no se puede "inadmitir", sino que hay que darle o no respuesta.

Según Rodríguez, desde "el más puro concepto administrativo, un requerimiento no se puede inadmitir, sino que se puede contestar o no": "Yo espero que en aras a la relación leal y de cooperación que ha de existir entre las distintas administraciones, se hagan cargo de dar respuesta a ese requerimiento, que es un paso formal, y aclaren", porque hay "distintas versiones".

Ha manifestado que está sucediendo lo que se denunció por parte del Gobierno central desde el primer momento, además de la "desazón y la incertidumbre" que esto generaba entre las mujeres y los profesionales sanitarios.

"Algo aprobaron, entonces lo llamaron protocolo, ahora lo llaman instrucción, y no quieren dar cuenta de lo que es", según ha indicado la ministra-portavoz, para quien el objetivo del PP era "contentar" a sus socios de Vox.

Ha confiado en que el Gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco actúe con el rigor que se le exige a cualquier administración pública y se dé cumplimiento al requerimiento, con la "respuesta que ellos crean conveniente", porque la "inadmisión no es una respuesta".