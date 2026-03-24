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Junts votará a favor del decreto anticrisis del Gobierno
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Junts votará a favor del decreto anticrisis del Gobierno

Su voto decisivo ante las sospechas de que el PP podría votar en contra

Javier Escartín
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Miriam Nogueras, portavoz de Junts, en la tribuna del Congreso
Miriam Nogueras, portavoz de Junts, en la tribuna del CongresoEuropa Press via Getty Images

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha asegurado este martes que su formación votará a favor en el Congreso del real decreto ley anticrisis que el Gobierno aprobó el pasado viernes en un Consejo de Ministros Extraordinario. El voto de Junts era decisivo después de que el PP no garantizara su voto afirmativo o la abstención a este decreto.

Entre las medidas que incluye se encuentra una reducción del IVA de los carburantes, que pasará del 21% al 10%. En concreto, de la gasolina, el gasóleo y el gas. También se aplicará lo mismo a la luz, a las briquetas y los ‘pellets’. Además, se rebaja el impuesto especial sobre hidrocarburos “hasta el mínimo permitido en la Unión Europea”.

De este modo, el Ejecutivo aplica rebajas fiscales y evita la bonificación al precio de los combustibles, como ya se hizo cuando la guerra de Ucrania, de 20 céntimos por litro, o la rebaja del IVA de los alimentos. Eso sí, habrá una ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. A ello se suma una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes con el fin de que “esos sectores tan importantes puedan capear esta crisis y para contener todo lo posible los precios de la cesta de la compra”, ha apuntado.

Además, para paliar la subida de la factura de la luz, el Ejecutivo también ha rebajado el impuesto especial sobre la electricidad (del 5% al 0,5%) y suspenderá el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica (ahora en el 7%).

En lo que se refiere a ayudas a personas vulnerables, el decreto incluye una mejora el bono social eléctrico -el descuento sería del 42,5 % para consumidores vulnerables y del 57,5 % para vulnerables severos-, el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y la garantía de suministro de agua y energía.

De igual forma, se prevén deducciones en el IRPF del 15% para la compra de vehículos eléctricos y enchufables, junto a otras bonificaciones para autoconsumo, bombas de calor y rehabilitación energética. También se habilita a los ayuntamientos a bonificar hasta en un 50% el IBI para quienes hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de energías renovables, junto a la bonificación de hasta el 95% para las obras e instalaciones de estos sistemas.

Medidas aprobadas en el "decreto de guerra"

  • Bajada del 21% al 10% el IVA de gasolina, gasóleo, luz y gas, briquetas y los ‘pellets’.
  • Bajada del impuesto especial eléctrico, que pasa del 5% al 0,5%, y supresión del impuesto al valor de la producción eléctrica, en el 7,1%.
  • Ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. A ello se suma una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes
  • Congelación del precio máximo de venta del butano y el propano.
  • Bono social eléctrico: descuento del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5 % para vulnerables severos. Se incrementa la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y se prohíbe el corte de suministros básicos (agua y energía) a hogares vulnerables.
  • Prohibición del despido para empresas que reciban ayudas asociadas al RDL
  • Medidas de impulso de la transición ecológica como ayudas al coche eléctrico (Plan Auto+, con deducciones del 15%), bombas de calor , autoconsumo fotovoltaico, eficiencia energética de edificios o impulso de zonas de aceleración de energías renovables
  • Reducción del canon de almacenamiento subterráneo de gas y flexibilización de contrato de suministro
  • Mantenimiento de la suspensión de disolución por pérdidas
  • Compensación parcial de incrementos de costes operativos también para servicios de transporte marítimo regular de pasajeros.
  • Modificación de la Ley del sector de hidrocarburos (art.116), para aclarar la competencia sancionadora de la CNMC en ese ámbito y plantean esquema de seguimiento más cercano evolución con informes periódicos, recabar información adicional agentes
  • Se bonifica en un 80% los peajes eléctricos de transporte y distribución para toda la industria electrointensiva
Javier Escartín
Javier Escartín
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Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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