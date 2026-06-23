La Audiencia de Madrid avala investigar a dos exaltos cargos de Ayuso por la muerte de una anciana en una residencia

La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Getafe de ampliar la investigación abierta contra los exresponsables sanitarios de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo por un presunto delito de prevaricación administrativa.

El auto, al que tuvo acceso Europa Press, desestima íntegramente el recurso presentado por el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria, al que se adhirió Peromingo, contra la resolución que admitió parcialmente una ampliación de la denuncia formulada por el PSOE en el marco de las diligencias previas abiertas por la muerte de Petra G. A., residente en el centro Los Ángeles de Getafe durante la primera ola de la pandemia.

Los magistrados rechazan que se haya vulnerado el derecho de defensa de los investigados y consideran que el objeto de la investigación está suficientemente delimitado. En concreto, recuerdan que la instrucción se centra en esclarecer si ambos excargos pudieron dar órdenes al Hospital de Getafe y a la residencia donde vivía la fallecida que influyeran de algún modo en su muerte por Covid-19.

La Sala sostiene que las alegaciones de las defensas sobre la inexistencia del delito son prematuras, ya que precisamente la finalidad de la investigación es determinar cuestiones como las competencias que tenían los investigados, si podían impartir instrucciones a centros sanitarios o residencias y cuál fue el alcance de esas actuaciones.

Asimismo, los magistrados descartan que la ampliación de la causa suponga una investigación prospectiva o una anticipación del juicio sobre la culpabilidad de los investigados. A su juicio, el instructor ha reducido la denuncia a hechos concretos y ha evitado una investigación generalizada, limitando las diligencias a esclarecer los hechos relacionados con el caso de Getafe.

La Audiencia también rechaza que deban tenerse en cuenta los archivos acordados en procedimientos similares tramitados en otros juzgados, al considerar que no se trata del mismo objeto procesal y que en este caso la investigación se refiere específicamente a las actuaciones que pudieron afectar a la fallecida en Getafe.

Con esta resolución, que es firme y contra la que no cabe recurso, la Audiencia confirma la continuidad de la investigación sobre la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa por parte de ambos exaltos cargos sanitarios.