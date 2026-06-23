Confirmado por la Eurocámara: el Parlamento desbloquea el primer trámite para crear el euro digital

La Unión Europea avanza hacia la creación del esperado y controvertido euro digital. La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha adoptado este martes varios expedientes necesarios para alumbrar el euro digital. Expedientes necesarios, en realidad, para que la Eurocámara tenga una postura en torno a esta nueva divisa: cuando el Parlamento termine de fijar su posición deberá negociarla con el Consejo de la UE.

El euro digital no aspira a ser una criptomoneda. Se tratará de una moneda de curso legal. La principal diferencia con respecto al euro que ya conoces es que cuando miras tus fondos en el banco, lo que estás viendo es la representación electrónica de un dinero que está depositado en la red. Con el euro digital, la Unión Europea acuñará directamente esta moneda electrónica a través del Eurosistema.

Este euro digital será acuñado por el Banco Central Europeo (BCE) y funcionará "tanto en línea como en fuera de línea". Es decir, podrás pagar con el euro digital también en tiendas físicas con dispositivos. Eso sí, si pierdes ese dispositivo no será como si perdieses la tarjeta: será como si perdieras el monedero. Perder el dispositivo no dará derecho al reembolso de esos euros digitales que llevaras encima.

Los eurodiputados de la Comisión de Asuntos Económicos han aprobado el expediente para establecer el euro digital con 43 votos a favor, 14 en contra y una abstención. Otro expediente, necesario para permitirá a los países de la Unión Europea que no utilicen el euro como divisa a distribuir el euro digital, también se ha aprobado con 43 votos a favor y nueve en contra.

Por último, el tercer expediente que se ha aprobado este martes con 46 votos a favor y ocho abstenciones fija la postura de la Eurocámara (que, como con el resto de expedientes, tendrá que ratificarse en el próximo pleno) sobre el euro físico: el legislativo comunitario concluye que los estados miembros de la UE estarán obligados a "mantener el acceso al efectivo y a planificar posibles interrupciones de los pagos digitales".

La polémica en torno al euro digital: ¿más vigilancia?

Este euro digital trae controversia, ya que pese a que será una moneda de curso legal que no recopilará datos personales, numerosos expertos abundan a que este tipo de divisas abren la puerta a más vigilancia por parte de las instituciones (por ejemplo, a la hora de vigilar qué transferencias se hacen o qué compras se ejecutan).

El Parlamento Europeo, a través de su Comisión de Asuntos Económicos, abunda en que este euro digital incorporará "principios de privacidad desde el diseño y por defecto", con el despliegue de "pruebas de conocimiento cero" que servirán para "verificar transacciones sin exponer datos personales". "El BCE no tendría acceso a datos de identificación personal".

Serán los bancos, las oficinas de correos, los proveedores de criptoactivos regulados o los proveedores de dinero electrónico los que podrán distribuir este euro digital en toda la Unión Europea. Además, abrir una cuenta, mantenerla y administrar fondos para gestionar euros digitales serán un servicio "gratuito" y las comisiones para comercios "estarían limitadas". Los pagos físicos "serían totalmente gratuitos".

Cada persona tendrá un límite máximo de cantidad de euros digitales y los eurodiputados quieren que el Parlamento Europeo tenga voz a la hora de decidirlo: el planteamiento ahora es que esa cuantía se fije desde las instituciones comunitarias y se revise cada dos años.

El ponente del euro digital en el Parlamento es el eurodiputado del PP español Fernando Navarrete. "Con el paquete de la moneda única protegemos la libertad de los ciudadanos para elegir cómo pagar. Reforzamos el acceso al efectivo y su aceptación al tiempo que ponemos el dinero del BCE a disposición del formato digital", ha abundado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

"El euro digital complementará el efectivo, nunca lo sustituirá", ha zanjado.