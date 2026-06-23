Cómo pedir el Bono Cultural Joven 2026: estos son los plazos y requisitos

El Bono Cultural Joven 2026 ya está disponible. Si cumples 18 años, puedes solicitarlo desde el 22 de junio y hasta el 31 de octubre.

El Ministerio de Cultura ha confirmado la ayuda de 400 euros, que en esta ocasión cuenta con algunas novedades.

Por primera vez, los jóvenes pueden elegir entre dos modalidades: destinar el bono a una sola categoría entre cursos y talleres de contenido cultural; o repartir la ayuda en artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística y material artístico; aquí entran el cine o los museos.

Además, el bono cultural va a permitir adquirir instrumentos musicales o apuntarte a cursos de formación relacionados con el arte y la cultura.

"La cultura no es únicamente consumo, es también práctica, creatividad, participación, comunidad y desarrollo personal", ha indicado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El bono cultura genera expectación, según las búsquedas de Google

La ayuda de 400 euros ha creado mucha expectación, tal y como se comprueba en los datos de Google Trends. Con esta herramienta puedes saber qué buscan los usuarios de Google en un momento concreto, y el bono cultural ha sido de lo más consultado en las últimas horas:

Búsquedas del término "Bono cultural joven" en los últimos 30 días google trends

Estas son las búsquedas en Google en el últimos mes. Ya había interés a mitad de junio, pero el pico se produce el día 22, cuando el Ministerio de Cultura confirma la ayuda.

Merece la pena afinar un poco más y revisar las búsquedas en la última semana:

Búsquedas del término "Bono cultural joven" en los últimos 7 días google trebds

Aquí se observa a la perfección cómo aumentan las búsquedas el 22 de junio. En las últimas horas se han reducido, aunque es de esperar que haya consultas recurrentes al menos en las próximas semanas, cuando tendrán lugar la mayoría de solicitudes.

El interés, como se podía esperar, se encuentra sobre todo en la solicitud de la ayuda. Estas son las búsquedas de "Pedir bono cultural joven" en los últimos 30 días:

Búsquedas del término 'Pedir bono cultural joven' en los últimos 30 días google trends

Si tienes derecho al bono es necesario que sepas cómo solicitarlo. Se hace a través de internet y es un proceso sencillo.

Cómo pedir el Bono Cultural Joven

Tienes que acceder a la web oficial del Bono Cultural Joven y crear una cuenta. Hay que verificar el email, ya que será tu acceso para todo el proceso.

Para poder pedir el bono necesitas una identificación, ya sea con Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico. Una vez identificado, toca rellenar un formulario online con tus datos personales. Por último, debes firmar la solicitud electrónicamente.

Ahora sólo te queda aceptar las condiciones, enviar la solicitud y esperar a la resolución. Si te conceden la ayuda, recibirás el bono en forma de tarjeta prepago. El trámite es 100% gratuito y no tienes que acudir a ninguna oficina. El único requisito es haber nacido en 2008 y tener residencia legal en España.