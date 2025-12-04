La Audiencia Provincial corrige de nuevo a Peinado y anula la imputación del delegado del Gobierno en Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado que el juez Juan Carlos Peinado, que instruye a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, investigue al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por presunta malversación.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, los magistrados estiman los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la decisión del juez de admitir una querella de VOX contra Martín por presunta malversación en relación con el trabajo de la asesora de Gómez, Cristina Álvarez.