La corrupción del PSOE y la hipocresía del PP en dos minutos; por Alán Barroso

Vamos a hablar del PSOE y la corrupción. Los audios entre Koldo, Ábalos y Cerdán son vomitivos. Y eso no es cuestión de ideología, da igual lo que votes y lo que pienses. Da asco. Contratos amañados, comisiones ilegales y conversaciones asquerosas sobre prostitución. Y lo peor de todo, desde dentro de un gobierno que precisamente nació de una moción de censura contra la corrupción de M. Rajoy. Ya es lamentable tener un secretario de organización pringado. ¿Pero dos? Es intolerable.

La explicación es que no se enteraron hasta que la guardia civil publicó su informe. Pero no me vale. Tú estás en el gobierno para algo más que para evitar que estos cenutrios que os gritan delante de Ferraz cada dos por tres no gobiernen. Estás, en principio, para hacer las cosas diferentes. Y has fallado.

Pero lo que más me toca las narices es además estar viendo al PP intentando sacar partido de todo este asunto. Dando ruedas de prensa pontificando sobre corrupción desde una sede pagada con dinero b. Desde un partido condenado a título lucrativo por corrupción. Y con un líder que llegó a la presidencia del PP después de cargarse a Pablo casado por haberse atrevido a criticar que Ayuso le diese a su hermano 300.000 euros.

Y por otro lado Vox también dando lecciones habiendo sido condenados a pagar una multa de casi 1 millón de euros por financiación irregular y levantando banderas de la dictadura mientras llama a Sánchez dictador.

Es bastante triste que esto acabe en un y tú más. Un juego lamentable por ver quien es más corrupto, si el PP o el PSOE. Es cierto que al menos los últimos han expulsado inmediatamente a estos canallas. ¿Pero es esto suficiente? ¿Quién nos dice que ahora no vuelva a ocurrir si ya ha ocurrido dos veces? Los españoles estamos atrapados entre dos horrores.

Un desencanto bestial del electorado progresista que se siente traicionado y una derecha que piensa que somos tontos y no tenemos memoria suficiente como para tragarnos su impostura hablando de corrupción viniendo de donde vienen. La situación es bastante desesperante.