La derecha alemana endurece su discurso contra la renta básica ante el avance de la AfD: "Hay demasiadas excusas para justificar que no se acepta un trabajo"

La presión política de la extrema derecha está cambiando el discurso social en Alemania. La creciente fuerza electoral de la Alternative für Deutschland (AfD) ha empujado a sectores conservadores alemanes a endurecer públicamente su posición sobre las ayudas sociales, la renta básica y las prestaciones para desempleados.

El último ejemplo lo ha protagonizado el líder regional de Sajonia-Anhalt, Sven Schulze, quien lanzó uno de los mensajes más duros escuchados en los últimos meses dentro de la CDU alemana: “Hay demasiadas excusas para justificar que no se acepta un trabajo”, aseguró en una entrevista al diario Rheinische Post.

Sus palabras llegan en pleno crecimiento electoral de AfD en el este del país y refleja cómo la inmigración, las ayudas sociales y el mercado laboral se han convertido en temas centrales de la política alemana.

La renta básica vuelve al centro del debate



Alemania lleva meses discutiendo el futuro del Bürgergeld, el sistema de renta básica implantado para sustituir el antiguo subsidio Hartz IV. La derecha alemana considera que el modelo actual desincentiva el empleo, genera agravios entre trabajadores y beneficiarios y está demasiado desconectado de los salarios reales.

Por eso dirigentes conservadores como Jens Spahn proponen reducir prestaciones, vincularlas al crecimiento salarial y exigir más contraprestaciones laborales.

Por qué trabajar si mi vecino cobra casi lo mismo sin hacerlo

El discurso conservador está girando hacia un lenguaje cada vez más directo sobre el esfuerzo laboral y el malestar de las clases trabajadoras. “Muchas personas del sector de bajos salarios se preguntan: ¿por qué me levanto por la mañana cuando mi vecino, que no trabaja, recibe casi la misma cantidad de prestaciones estatales?”, resumió el dirigente alemán.

Una idea que cala fácilmente, que conecta especialmente con trabajadores con salarios bajos, regiones envejecidas y zonas industriales deprimidas del este alemán, hasta el punto de pensar que debería ser la izquierda la más contraria a esas políticas, ya que perjudica a su supuesta base tanto ideológica como de defensa proletaria. Y también conecta con uno de los mensajes más repetidos por AfD: que el Estado protege más a quienes no trabajan que a quienes sí lo hacen, algo que llega más en un país tradicionalmente tan trabajador y productivo, con un arraigo protestante del esfuerzo.

La AfD ya supera el 40% en regiones del este



La presión política detrás de este giro es enorme. En Saxony-Anhalt, la AfD ya ronda el 41% en algunas encuestas, según apunta el entrevistador en el mismo medio. La CDU teme especialmente que AfD logre mayorías históricas, que la SPD desaparezca de parlamentos regionales y que el este alemán se convierta en bastión ultrapermanente. El propio dirigente regional admitió “la AfD es actualmente muy fuerte en Alemania Oriental”.

La entrevista denota la idea de que la derecha alemana quiere endurecer las condiciones para recibir ayudas sociales. Entre las propuestas que ya se discuten están el trabajo comunitario obligatorio, el mayor control de beneficiarios, los incentivos laborales más agresivos y los recortes parciales de prestaciones.

Schulze puso incluso ejemplos concretos, explicando que “durante la cosecha las manzanas las recogen trabajadores de Europa del Este. ¿Por qué no aprovechamos ese potencial entre quienes reciben ayudas sociales?”. Aunque posteriormente matizó sus palabras para evitar parecer excesivamente agresivo, el mensaje político quedó claro.

El miedo al coste del Estado del bienestar



El endurecimiento del discurso no ocurre solo por razones ideológicas. Alemania afronta un envejecimiento acelerado, una crisis industrial, elevados costes energéticos y presión sobre la sanidad y las pensiones En regiones como Sajonia-Anhalt, la edad media supera los 48 años y muchos pensionistas dependen exclusivamente del sistema público. Los salarios siguen por debajo del oeste alemán.

Por eso algunos dirigentes conservadores creen que el sistema de ayudas debe reformarse urgentemente, no puede seguir creciendo y necesita más exigencias para los beneficiarios.

La sombra de Friedrich Merz y la crisis de la coalición



El debate coincide además con un momento complicado para Friedrich Merz y la coalición federal alemana. Las tensiones internas sobre fiscalidad, ayudas energéticas, sanidad y pensiones han debilitado al Gobierno. Schulze pidió “trabajo duro en Berlín, sin luchas internas constantes”. Y lanzó una advertencia implícita: si los partidos tradicionales no responden al malestar social, AfD seguirá creciendo.

Las elecciones regionales de septiembre en Sajonia-Anhalt ya se consideran decisivas para toda Alemania, ya que podrían confirmar el dominio ultra en el este, cambiar el equilibrio político federal y aumentar todavía más la presión sobre Merz.

La preocupación en Berlín es evidente. Por eso, cada vez más dirigentes conservadores endurecen su discurso sobre ayudas sociales, inmigración, empleo y esfuerzo laboral, crean o no en ellas, adaptándose a la deriva electoral y lo que reclaman parte de su potencial electorado. El objetivo es evitar la "sangría" de votos hacia AfD.