⁠Merz, canciller alemán, sobre la Comisión Europea: "Hay que tirar una llave inglesa a esa maquinaria de Bruselas para que pare"

Objetivo, poner coto a la burocracia de la Unión Europea. Los conservadores alemanes de la CDU se están moviendo para exigir a Bruselas un tijeretazo al 'aparato administrativo'. Y el propio canciller alemán, Friedrich Merz, se posiciona al frente de esa reclamación.

El movimiento de las filas del principal partido alemán puede concretarse en una reunión en la que se espera la asistencia de la propia presidenta de la Comisión. Con la conservadora Ursula von der Leyen presente, la CDU lanzará sus exigencias de recorte a las excesivas presiones regulatorias de la CE.

Merz no solo no ha esquivado el asunto, sino que se ha metido de lleno con declaraciones llamativas. "Esta maquinaria de la Comisión Europea sigue funcionando sin parar", apuntó ya en septiembre durante un evento empresarial en la ciudad de Colonia.

"Para que se entienda mejor: tenemos que ponerle freno a esta maquinaria en Bruselas ahora mismo, para que se detenga", añadía en un llamamiento a actuar contra la excesiva burocracia comunitaria.

Aunque una primera versión exigía una severa reducción para mantener la contribución presupuestaria nacional, posteriormente la CDU ha rebajado su reclamación, menos 'radical'.

El documento en liza sí incluye la posibilidad de someter al organismo de Von der Leyen a otro, de control, con capacidad de veto sobre "cualquier nueva legislación propuesta por la Comisión Europea".

Igualmente, detalla Politico, se plantea que este organismo regulatorio se convierta en una entidad nueva a nivel europeo, algo que requeriría una reforma interna de la propia UE y su articulado.

A nivel de las instituciones europeas, el borrador de la derecha alemana busca someter a la Comisión a una reflexión sobre su posible reducción de actividad mediante la "reducción del número de empleados en las instituciones europeas".

La motivación de la ofensiva antiburocracia del partido conservador teutón responde, prosigue Politico, a la difícil situación interna del Gobierno germano, urgido a cumplir sus promesas de reactivar una economía en crisis desde hace años. Ese repunte pasaría, han defendido Merz y su equipo, por unas reformas de calado que necesitarían de la reducción de la presión regulatoria tanto a nivel nacional como a nivel comunitario.

Pero el 'no' de Bruselas a simplificar sus siempre complejos procedimientos está dando al traste con los planes de emergencia de Friedrich Merz, cuya administración ya ha reducido a la mitad su pronóstico de crecimiento para 2026... incluida ya la influencia de la guerra en Irán.

Hasta ahora, el llamado 'Gbierno de la UE' sí ha dado pasos en un intento por simplificar su compleja regulación burocrática, pero en una extensión y formato insuficiente a ojos de la CDU y otras facciones de peso dentro de 'los Veintisiete'.