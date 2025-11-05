Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La encuesta que anunció un triunfo electoral del PSOE actualiza sus datos: este es su nuevo pronóstico
Opina360 habla ahora de empate técnico entre socialistas y populares y un estancamiento de Vox. 

El presidente del Gobierno, Pedro SánchezGetty Images

Opina360, la consultora vinculada a Iván Redondo, ha publicado una nueva encuesta electoral un mes después de que predijera que el PSOE sería primera fuerza política en España si hoy se convocaran elecciones generales. Un pronóstico que, en su momento, supuso un cambio en la tendencia de los resultados que arrojaban la mayoría de encuestadoras. Por primera vez, una demoscopia privada hablaba de un triunfo de los socialistas ante un PP a la baja. 

En su nueva encuesta, publicada este miércoles en Telecinco, Opina360 arroja un nuevo dibujo electoral: PP y PSOE estarían en empate técnico. En concreto, los populares ganarían por una décima (28,2% vs. 28,1%) a los socialistas y obtendrían 118 diputados frente a los 116 del PSOE. La encuesta supone una caída de catorce escaños para Pedro Sánchez con respecto a octubre, mientras Alberto Núñez Feijóo sube siete. 

Mientras, Vox se mantendría en 74 escaños pese a retroceder un punto en porcentaje de voto (19,5%). De todos modos, sigue siendo una de las encuestas que más escaños otorga al partido liderado por Santiago Abascal.

El gran beneficiado de esta actualización sería Sumar, que pasaría de cinco a once escaños. Podemos, mientras, pasaría de tres a sólo dos representantes. 

Fuerte trasvase de voto del PP a Vox

Juan Francisco Caro, director de Opina360, subrayaba hace un mes para El HuffPost que  el PSOE había conseguido volver a los datos previos al 'caso Cerdán' y que el trasvase de votos del PP a Vox era cada vez mayor. "En nuestro estudio, sin cocina, estaríamos hablando de un millón o millón y medio de votos que pasarían de Feijóo a Abascal", aseguraba Caro con datos de su encuesta de octubre. 

Además del 'chute' de apoyos que proceden del PP, Vox también estaría creciendo gracias a ser el partido preferente de muchos de los nuevos votantes que acaban de alcanzar la mayoría de edad. "Más de un 30% de ellos declara en intención directa que va a votar a Vox. Es, de largo, la primera fuerza en este segmento de población". asegura.

La encuesta de Opina360 da actualmente mayoría absoluta a la suma de PP y Vox, pero Caro advierte de que si el PSOE siguiera creciendo (principalmente, a costa de Sumar), los socialistas podrían imponerse al PP en circunscripciones donde se eligen a tres o cinco diputados y abrir una brecha importante de escaños obtenidos. "El PP le sacó 16 diputados al PSOE el 23-J con apenas un punto y medio de diferencia de votos. Si es el PSOE quien empieza a ser la fuerza más votada en esas pequeñas provincias, esta prima electoral les beneficiaría ahora a ellos", sentenciaba.

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

