Vuelco demoscópico: ¿realmente el PSOE ganaría hoy unas elecciones generales al PP?

4 de julio de 2025. El diario El País publica una encuesta de 40dB que arroja un resultado demoledor para el PSOE: el encarcelamiento de Santos Cerdán por su implicación en el caso Koldo hunde a los socialistas casi tres puntos (27%) con respecto al anterior sondeo y deja la diferencia con el PP en más de seis. "Es la mayor ventaja de los populares sobre el principal partido del Gobierno desde las elecciones", señala la información publicada.

Tres meses después, el dibujo político español es muy diferente. Según la misma consultora, el PSOE vuelve a subir hasta rozar el 30% (29,4%, concretamente) y se queda a sólo un punto de empatar con un PP a la baja. Y es que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha caído casi tres puntos en tres meses ante el auge arrollador de Vox.

El diagnóstico de 40dB no es muy diferente al que han publicado otras encuestas en estas últimas semanas. GESOP, para El Periódico de Catalunya, también calcula la diferencia entre PSOE y PP en sólo un punto mientras Abascal acecha el 19%. Y un estudio de Opina360 (una nueva encuestadora del grupo de Iván Redondo, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez) para el programa Espejo Público, de Antena 3, fue la primera en atreverse a situar al PSOE por encima del PP (30,4% frente a 27,4%) y a Vox rebasando el 20% de los votos.

Pero, ¿cómo es posible que un PP lanzado durante los dos últimos años en las encuestas se vea de repente amenazado (y quizá superado) por un PSOE golpeado por la corrupción y con debilidad parlamentaria? ¿A qué se debe este vuelco demoscópico?

Aunque otras encuestas sean más conservadoras y mantengan una distancia considerable entre PP y PSOE (la de SigmaDos para El Mundo la calcula en seis puntos y la de NC Report para La Razón sería de ocho), todas ellas llegan a unas mismas conclusiones: que los socialistas se estabilizan o mejoran y que los populares retroceden debido a la competencia de Vox en el espacio de la derecha.

El politólogo Eduardo Bayón publicó hace unos días un artículo titulado: "Cinco claves para entender por qué Sánchez puede volver a ganar". En él, desgranaba las razones por las que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría ganar las próximas elecciones. "En un tablero español marcado por la polarización, la fragmentación y la volatilidad, su figura se ha consolidado como la de un líder con una capacidad de resistencia singular", señala. Y resaltaba su posicionamiento frente al genocidio en Gaza y la defensa del derecho internacional como uno de sus principales activos en la pugna por ganarse al electorado. "Conecta con una nueva generación que se está politizando en las protestas propalestinas, incorporando la defensa de los derechos humanos como parte central de su identidad política", explica.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Europa Press via Getty Images

Bayón destaca en su artículo las fortalezas de Sánchez, pero también comenta las debilidades ajenas que le benefician. En este caso, un PP mordido por Vox y sin capacidad de reacción. "El liderazgo de Feijóo no ha acabado de asentarse. En el CIS, dentro de las preferencias para ser presidente dentro del propio electorado del PP, sólo el 40% opta por Feijóo. Este dato, ya de por sí, es bastante malo", asegura en una conversación telefónica con El HuffPost.

El politólogo da tres razones principales que explicarían este debilitamiento de Feijóo y, por extensión del PP. La primera, la rivalidad interna que tiene ante figuras como las de Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno. La segunda, un desgaste por alentar desde hace meses la idea de que Sánchez está a punto de caer (lo que provoca una sensación de frustración entre su electorado). Y una tercera sería no haber resuelto su relación con Vox. "No puede ser que un día parece que les copias sus propuestas sobre inmigración o el aborto y al otro compares a Abascal con Bildu. Esos vaivenes estratégicos no se entienden dentro del bloque ideológico por el que pugnan", señala. De hecho, Bayón apunta que la estimación de voto actual de Vox en muchas de las encuestas está subestimado. "Le dan entre el 16 y el 18%, pero yo creo que podría estar ya en el 20%", asegura.

¿Cuánto suma la derecha realmente?

Alberto Núñez Feijóo, con Santiago Abascal en 2023. GTRES

Para los politólogos, las matemáticas son claras: lo que sube Abascal, lo baja Feijóo. "No hace falta ser un experto en la materia para ver la hostia del PP", explica Juanjo Domínguez, un profesional que lleva años publicando en internet estimaciones de voto. Según él, la bajada de Feijóo es evidente y considera que algunos sondeos están inflando el porcentaje de voto que sumarían PP y Vox en unas generales.

"Si las encuestas dicen que Vox está en un 18%, que me digan algunas consultoras de dónde sacan que el PP puede tener un 33-34% de los votos. En las pasadas generales, la suma de ambos partidos fue del 45% y veo muy difícil que puedan superar esta cifra", señala. En efecto, las encuestas más favorables para la derecha estiman ahora que PP y Vox podrían sumar entre un 49% y un 51% de voto (Sociométrica, NC Report y Sigma2), hasta seis puntos más que en el 23-J. Las que dan mejor resultado a la izquierda (40db, GESOP y Opina360), calculan la suma de las derechas entre un 47% y un 48%.

¿Puede Sánchez volver a gobernar?

Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, en La Moncloa EFE/ Borja Sanchez-trillo

Pero aunque Domínguez sostiene que el PSOE conseguiría ahora mismo una "victoria holgada", la posibilidad de reeditar el gobierno de coalición progresista no estaría garantizada por el derrumbe a la izquierda de los socialistas. "Hay una bajada muy pronunciada de Sumar y estancamiento de Podemos. Sánchez sólo podría volver a ser investido si supera el 33% o 35% de voto", analiza.

Bayón también apunta a "la edad de Cristo" como un primer objetivo para que el PSOE pueda soñar con mantenerse en la Moncloa. "Sumar ahora estaría en un 7% de estimación. Es un dato nefasto, puesto que nuestro sistema electoral desvirtúa la conversión de votos en escaños a los partidos que están por debajo del 12%. Así que al PSOE no le queda otra que intentar llegar y superar esa cifra del 33%. Es más, en esta situación, igual le sería obligatorio rebasar el 35%", diagnostica.

Juan Francisco Caro, director de Opina360 (la única consultora que se ha atrevido a poner al PSOE en primera posición, además del CIS), subraya por su parte que los socialistas han conseguido volver a los datos previos al 'caso Cerdán' y que el trasvase de votos del PP a Vox es cada vez mayor. "En nuestro estudio, sin cocina, estaríamos hablando de un millón o millón y medio de votos que pasarían de Feijóo a Abascal", asegura Caro.

Además del 'chute' de apoyos que proceden del PP, Vox también estaría creciendo gracias a ser el partido preferente de muchos de los nuevos votantes que acaban de alcanzar la mayoría de edad. "Más de un 30% de ellos declara en intención directa que va a votar a Vox. Es, de largo, la primera fuerza en este segmento de población". asegura.

La encuesta de Opina360 da actualmente mayoría absoluta a la suma de PP y Vox, pero Caro advierte de que si el PSOE sigue creciendo (principalmente, a costa de Sumar), los socialistas podrían imponerse al PP en circunscripciones donde se eligen a tres o cinco diputados y abrir una brecha importante de escaños obtenidos. "El PP le sacó 16 diputados al PSOE el 23-J con apenas un punto y medio de diferencia de votos. Si es el PSOE quien empieza a ser la fuerza más votada en esas pequeñas provincias, esta prima electoral les beneficiaría ahora a ellos", sentencia.