La fiscal general releva a la fiscal superior de Madrid que se enfrentó a García Ortiz

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y su antecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz; en una imagen de archivo.

Nuevo movimiento en la Fiscalía General del Estado. Su máxima responsable, Teresa Peramato, propondrá al Gobierno una batería de 22 nombramientos que reconfiguran parte de la cúpula fiscal. Entre ellos, destaca el relevo en Madrid que se enfrentó a García Ortiz. La elegida para liderar la Fiscalía Superior será María Isabel Martín López, que sustituirá a Almudena Lastra tras cinco años en el cargo.

Según la Fiscalía, Peramato ha decidido en función de "criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículum y experiencia y en las propuestas de sus respectivos planes de actuación". Y ha destacado su "alto nivel de competencia técnica, rigor profesional y su acreditada capacidad para afrontar responsabilidades de especial complejidad y exigencia", además de su plan de actuación "para transformar la Fiscalía Superior de Madrid bajo los principios de excelencia, cohesión y servicio público".

La renovación incluye otros nombres importantes. María José Osuna asumirá la jefatura de la Inspección Fiscal, con Juan José Criado como teniente. Por otro lado, Pilar Fernández deja Madrid para regresar a Galicia, mientras que algunos cargos se mantienen sin cambios, como Pilar Martín Nájera o Pedro Crespo.

El reparto territorial deja nuevos responsables en varias comunidades, como Baleares, Canarias o Aragón. El nuevo fiscal jefe de Baleares será Adrián Salazar, hasta ahora teniente fiscal en ese territorio; en Canarias lo será Jaime Serrano-Jover; en Castilla-La Mancha sigue Emilio Fernández; en Aragón María Asunción Losada; y en Extremadura Francisco Javier Montero.

El nuevo fiscal provincial de Cuenca será José Ernesto Fernández; en Burgos se mantendrá José Fernández Mérida; en Castellón María Díaz Berbel. Ernesto José Vieira será teniente fiscal de la Fiscalía de Canarias; Antonio Mateos, de la de Extremadura; Carolina Santos, de la de Cantabria; y José Rogelio Muñoz seguirá en la de Andalucía.

En total, de los 22 nombramientos, seis corresponden a la Asociación de Fiscales, seis a la Unión Progresista de Fiscales y el resto a perfiles no asociados.