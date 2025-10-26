La Guardia Civil detiene a un hombre como presunto autor del asesinato de su pareja en Librilla (Murcia)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de la muerte de su pareja, una joven cuyo cuerpo fue encontrado esta tarde sin vida en una vivienda de la localidad murciana de Librilla.

Según han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación, el hallazgo del cadáver se ha producido sobre las tres de esta tarde. Horas después, los agentes han detenido al presunto autor, sobre el que no existían antecedentes de malos tratos.

Durante la tarde los investigadores han recabado información en el domicilio y han tomado declaración a diferentes familiares y vecinos de la joven. De confirmarse la naturaleza machista de este crimen, se trataría de la víctima número 34 por violencia de género en lo que va de año y la 1.328 desde 2003.

"Mi más sentido pésame a los familiares y amigos de la joven presuntamente asesinada en Librilla. Si se confirma el asesinato machista, sería la segunda víctima por violencia de género este año en la Región de Murcia", ha escrito en su perfil de X el delegado del Gobierno murciano, Francisco Lucas.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dispone del teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, que funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.