La Guardia Civil evita el apuñalamiento de una mujer por su expareja, que es herido de un disparo

La Guardia Civil ha detenido, durante una vigilancia preventiva en las inmediaciones de la casa de una víctima de violencia machista en Santa Fe (Granada), a su expareja, un hombre que llegó al lugar con un machete con la intención de llevarse a sus hijos y que, en el forcejeo con los agentes, resultó herido al sufrir un disparo en una pierna.

Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, los hechos han ocurrido sobre la 1:20 horas de este martes, cuando la patrulla realizaba una vigilancia preventiva en las inmediaciones del domicilio de esta mujer, víctima activa en el sistema VioGén, con valoración de riesgo bajo y sin orden de alejamiento en vigor.

En concreto, la víctima comunicó la noche de este lunes a la Guardia Civil que su expareja y padre de sus cuatro hijos había contactado telefónicamente con una de sus hijas para anunciarle que iba a acudir al domicilio con intención de llevarse a los menores, lo que llevó al instituto armado a disponer de forma preventiva una patrulla en las inmediaciones de la vivienda.

Disparo efectuado ante los ataques con cuchillo y el "riesgo evidente"

Sobre las doce de la noche, la mujer volvió a contactar con la Guardia Civil para informar de que el hombre estaba ya en la puerta del domicilio, por lo que una patrulla de Santa Fe acudió al lugar y lo sorprendió golpeando la puerta de la vivienda con un arma blanca en la mano.

Al percatarse de la presencia de los agentes, el hombre se dirigió hacia ellos esgrimiendo el cuchillo, con el que llegó a intentar apuñalar a uno de los guardias civiles, que consiguió repeler la agresión, aunque sufrió cortes en la mano izquierda y diversas policontusiones, según informa la Guardia Civil. Además, el agresor fracturó con el cuchillo varias lunas del vehículo oficial.

A la llegada de otra patrulla en apoyo, el ahora detenido volvió a dirigirse hacia los agentes en actitud "extremadamente violenta". Al no atender las indicaciones de los guardias civiles y ante la situación de "riesgo evidente" para la integridad física de los guardias civiles, la mujer y sus hijos, que estaban en la vivienda, efectuaron un disparo dirigido a la pierna del agresor.

El hombre resultó herido, fue reducido y detenido, y recibió una primera asistencia por parte de los agentes, que le practicaron un torniquete hasta la llegada de los servicios sanitarios. Finalmente fue trasladado al Hospital de Traumatología de Granada.

Según la Guardia Civil, la actuación permitió "proteger a la víctima y a sus hijos, neutralizar una situación de grave riesgo y evitar que el agresor pudiera acceder al interior del domicilio familiar". El detenido será puesto a disposición judicial como presunto autor de varios delitos, entre ellos atentado contra agente de la autoridad, lesiones, daños y los que pudieran derivarse de su actuación en el ámbito de la violencia sobre la mujer.

Si sufres algún tipo de violencia machista o conoces a alguna persona que la sufra, puedes pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016 (es gratuito, anónimo y no deja rastro), el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600000016.

En una situación de emergencia puedes llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar la llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Además de VioGén, existe también ATENPRO, un Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres. No exige denuncia y ofrece una atención inmediata ante las eventualidades que puedan ocurrir las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en el que te encuentres. Permite que las mujeres víctimas de violencia machista puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante situaciones de emergencia, el personal del centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.